Sirija: Konferenca v Astani pod vprašajem zaradi očitkov o kršitvah premirja

Premirje traja od četrtka

3. januar 2017 ob 07:54

Damask - MMC RTV SLO/STA

Skupine sirskih upornikov so sporočile, da so zamrznile pogovore o udeležbi na mirovni konferenci v Kazahstanu, dokler sirske vladne sile z zavezniki ne bodo prenehale kršiti prekinitve ognja.

Tuje tiskovne agencije poročajo, da so skupine upornikov poudarile, da bi vsako napredovanje sirske vojske in sil, ki jih podpira Iran, pomenilo konec prekinitve ognja, za katero so se sprte strani dogovorile pod pokroviteljstvom Rusije in Turčije in ki velja od četrtka.

"Režim in njegovi zavezniki še naprej streljajo in so večkrat prekinili premirje," piše v sporočilu, pod katerega so se podpisale skupine, ki delujejo v okviru t.i. Svobodne sirske vojske (FSA).

Kot pojasnjujejo, je bila prekinitev ognja največkrat kršena severozahodno od Damaska, kjer sirske sile in šiitsko gibanje Hezbolah skušajo pridobiti prednost. Uporniki trdijo, da skuša sirska vojska znova osvojiti območje, kjer je največje zajetje vode za sirsko glavno mesto in kjer je glavna povezava med Libanonom in Damaskom. Sirska vojska po poročanju BBC-ja obtožbe zanika.

Prekinitev ognja v Siriji je krhka že od začetka, uporniške skupine pa dvomijo, da je Rusija sposobna prisiliti sirsko vlado in njene druge zaveznike v spoštovanje premirja.

Izključeni nekateri džihadisti in Kurdi

Premirje se nanaša na ozemlje celotne Sirije, a izključuje džihadiste t. i. Islamske države in Fronte Fateh al Šam (nekdanje Fronte al Nusra) ter kurdske sile YPG. Slednje namreč Turčija označuje za teroristično skupino.

Med "zmernimi opozicijskimi formacijami" pa je rusko obrambno ministrstvo imenovalo tudi skupini Ahrar al Šam in Vojska islama (Džajš al islam), ki ju je Rusija prej označevala za teroristični organizaciji, poroča BBC.

Mirovna pogajanja v kazahstanskem glavnem mestu Astana, ki so del dogovora o prekinitvi ognja, naj bi se ob posredovanju Rusije začela ta mesec. Pogajanja naj bi bila prvi korak h končanju vojne v Siriji, ki traja že skoraj šest let.

B. V.