Sirija poročilo o obešenju več kot 13.000 ljudi označila za "povsem lažno"

AI: Obstaja možnost, da zločine izvršujejo še danes

8. februar 2017 ob 14:24

Damask - MMC RTV SLO/STA

Sirija je zavrnila poročilo nevladne organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International (AI) o obešenju več kot 13.000 ljudi v sirskem vladnem zaporu Sajdnaja. Poročilo je "povsem lažno", sporočajo iz sirske vlade.

Tuje tiskovne agencije povzemajo izjavo sirskega pravosodnega ministrstva, ki je dejal, da je namen poročila očrniti ugled Sirije. Ministrstvo je poudarilo, da poročilo ne temelji na konkretnih dokazih, ampak je njegov namen doseči "določene politične cilje". Kot so zatrdili, v Siriji ne izvajajo smrtnih kazni, dokler sodni postopek ne gre čez več stopenj.

AI je v poročilu, objavljenem v torek, zapisal, da so v zaporu Sajdnaja blizu Damaska v petih letih obesili 13.000 ljudi. Organizacija se sklicuje na intervjuje s 84 pričami, med njimi pazniki, sodniki in pridržanimi, za smrti pa krivi režim predsednika Bašarja Al Asada.

Pretepanja, obešanja, sredi noči, skrivoma

Vsaj enkrat na teden so med letoma 2011 in 2015 skupine do 50 ljudi peljali iz celic na arbitrarno sojenje, jih pretepli in nato obesili "sredi noči in skrivoma". "Ves čas so imeli ljudje zavezane oči. Niso vedeli, kdaj ali kako bodo umrli, dokler jim niso okrog vratu nataknili vrv," je v poročilu zapisal AI.

Večina žrtev naj bi bili civilisti, ki so nasprotovali Asadovemu režimu. BBC je poročal, da so bile usmrtitve odobrene na najvišjih ravneh sirske vlade. Trupla naj bi odpeljali s tovornjaki in jih skrivaj pokopali v množičnih grobovih. Amnesty International meni, da obstaja možnost, da zločine izvršujejo še danes.

B. V.