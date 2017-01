Sirija: Prvi skupni zračni napad Rusije in Turčije na IS

Pred mirovnimi pogovori v Astani

18. januar 2017 ob 18:04

Damask - MMC RTV SLO/STA

Rusija in Turčija sta izvedli prvi skupni zračni napad na položaje Islamske države (IS) v Siriji. V prvi skupni operaciji na območju okoli kraja Al Bab v pokrajini Alep je sodelovalo devet ruskih in osem turških vojaških letal, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Rusija in Turčija sta prvo skupno operacijo izvedli manj kot teden dni po podpisu dogovora o usklajevanju delovanja zračnih sil pri izvajanju napadov na teroristične cilje v Siriji.

General polkovnik Sergej Rudskoj je sporočil, da je bilo v današnjem napadu uničenih 36 tarč. Dodal je, da so sirske oblasti odobrile operacijo, ki je bila po njegovih besedah zelo učinkovita.

Rusija, Turčija in Iran bodo prihodnji teden v kazahstanski prestolnici Astana organizirali mirovne pogovore o Siriji, katerih cilj je utrditi krhko prekinitev ognja, za katero sta se Moskva in Ankara dogovorili minuli mesec.

Prekinitev ognja, ki velja od 30. decembra, je prinesla zatišje v večji del Sirije, čeprav na nekaterih območjih spopadi še trajajo. V prekinitev ognja nista vključeni Islamska država in Fronta Fateh al Šam, nekoč Fronta al Nusra.

