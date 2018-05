Sirska tiskovna agencija: Izrael napadel iranske položaje v Siriji

Netanjahu na obisku pri Putinu o Bližnjem vzhodu

9. maj 2018 ob 18:42

Damask - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Izrael je po navedbah sirskih državnih medijev ponoči napadel položaje južno od Damaska, kjer so nastanjeni pripadniki iranske revolucionarne garde in iranskih milic.

Sirska tiskovna agencija SANA je poročala, da so na območju kraja Kisvah sestrelili dve raketi, povzročena eksplozija pa je ubila dva civilista, moža in ženo, ki sta se vozila na avtocesti med Damaskom in mestom Dara.

Vojaški poveljnik iz zavezništva sil, ki podpirajo sirskega predsednika Bašarja Al Asada, je sporočil, da je bil cilj napada iransko skladišče raket in raketometov v okrožju Kisva okoli 15 kilometrov od sirske prestolnice. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo v napadu ubitih 15 tujcev, med njimi osem Irancev, poroča BBC.

Izrael se sirske obtožbe ni odzval. Tiskovna predstavnica vojske je dejala, da se na tovrstna tuja poročanja ne odzivajo. Napad se je sicer zgodil le nekaj ur po tem, ko je izraelska vojska zaznala "neregularne dejavnosti iranskih sil v Siriji" in oblastem na okupirani Golanski planoti naročila, naj odprejo in pripravijo zaklonišča ter na območje po poročanju Reutersa namestila protiraketne varnostne sisteme Iron Dome.

Prav tako je vrhovni poveljnik Gadi Eizenkott odpovedal svoj nastop na letni varnostni konferenci in se je v tistem času sešel z obrambnim ministrom Avigdorjem Liebermanom in drugimi varnostnimi poveljniki.

Netanjahu holokavst primerjal z odnosom Irana

Izraelski premier Benjamin Netanjahu medtem v Moskvi obiskuje ruskega predsednika Vladimirja Putina. Netanjahu se je zahvalil Putinu, da je v govoru na vojaški paradi omenil holokavst. Izraelski premier je pri tem nacistična prizadevanja za iztrebljenje Judov primerjal z odnosom Irana do Izraela.

"Težko je verjeti, da 73 let po holokavstu na Bližnjem vzhodu obstaja država Iran, ki javno poziva k uničevanju države Izrael," je izjavil in dodal, da je razlika med takrat in danes v tem, da ima Izrael danes svojo državo.

Voditelja sta govorila tudi o umiku ZDA iz iranskega sporazuma. Putin je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi Trumpove odločitve in poudaril pomen tega dokumenta. Pred začetkom pogovorov z Netanjahujem je izrazil upanje, da "bosta našla rešitev, ki bo privedla do spremembe" na Bližnjem vzhodu.

Netanjahu je dejal, da bosta skupaj razmislila, kako pravilno delovati v regiji in kako odstraniti obstoječe grožnje v regiji na odgovoren in razumen način.

Napadi le nekaj ur po Trumpovem odstopu

Izraelska vojska je opozorilo za Golansko planoto izdala le nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump oznanil izstop iz iranskega jedrskega sporazuma. Ameriško veleposlaništvo v Izraelu je diplomatom ZDA v strahu pred iranskim napadom prepovedal pot na območje Golanske planote brez predhodnega dovoljenja, poroča Times of Israel.

Iransko oporišče južno od Damaska je bilo letos že dvakrat tarča domnevno izraelskih napadov. Iranska revolucionarna garda in njihovi zavezniki, šiitsko gibanje Hezbolah, se na strani sil sirskega predsednika Al Asada borijo že od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011.

V galeriji si lahko ogledate Reutersove fotografije izraelske vojske na Golanski planoti - sirskem ozemlju pod izraelsko okupacijo vse od leta 1967.

