Sirska vojska poroča o raketnih napadih na vojaška oporišča

Izrael sporočil, da ima pravico do posredovanja v Siriji

30. april 2018 ob 11:48,

zadnji poseg: 30. april 2018 ob 13:20

Hama/Alep/Homs - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Sirska vojska je v nedeljo zvečer sporočila, da so rakete zadele več vojaških oporišč v pokrajinah Hama in Alep. Sirski mediji poročajo, da bi bil lahko za napad odgovoren Izrael.

"Sirija je izpostavljena novi agresiji," je sporočila vojska. Rakete naj bi zadele več oporišč sirske vojske in iranske milice, med drugim tudi generalštab 47. brigade zahodno od mesta Alep, ki velja za center rekrutiranja iranske šiitske milice, ter tamkajšnje letališče. Kdo je izstrelil rakete, uradno še ni znano.

Izrael je v preteklosti že napadel oporišča iranskih milic v Siriji in konvoje z orožjem libanonskega gibanja Hezbolah. Izraelska vojska tokratnih napadov ni potrdila. "Ne komentiramo poročil iz tujine in v tem trenutku nimamo podatkov," je sporočil tiskovni predstavnik vojske Jonathan Conricus.

Le nekaj ur pred napadom je izraelski obrambni minister Avidor Lieberman dejal, da si izraelska vojska pridržuje pravico do posredovanja v Siriji, čeprav Izrael nima namena, da bi napadel Rusijo ali se vmešaval v sirske notranje zadeve.

Ni pa izključil možnosti napada na iranske milice. "Če kdo misli, da je mogoče izstreliti rakete, napasti Izrael ali celo naša letala, bomo nedvomno odgovorili in naš odgovor bo zelo silovit," je dejal Lieberman in dodal, da ima Izrael natanko tri težave: "Iran, Iran in Iran".

Medtem se je danes že sestal izraelski svet za nacionalno varnost, ki je po poročanju izraelskih medijev razpravljal o "napetostih na severni meji", navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Observatorij poroča o smrtnih žrtvah

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu naj bi bilo v napadu na skladišče raket v bližini mesta Hama ubitih najmanj 26 ljudi, večinoma iranskih in iraških provladnih borcev. Med smrtnimi žrtvami naj bi bili sicer tudi sirski vojaki. Ranjenih naj bi bilo najmanj 60 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska tiskovna agencija Tasnim je sicer brez sklicevanja na vire sporočila, da napadi niso zadeli iranskih oporišč ali ubili Irancev.

Sirska vojska nadaljuje boj z uporniki

Iran velja za podpornika sirskega predsednika Bašarja al Asada v sirski državljanski vojni, ki se nadaljuje tudi na drugih območjih. Sirska vojska nadaljuje z napadi na razpršena uporniška ozemlja južno od Damaska, je poročala sirska državna televizija. Dodali so, da se pripravljajo na predajo upornikov.

Po poročanju Observatorija sirska vojska napada tudi območje med Homsom in Hamo, kar je najbolj poseljeno uporniško območje v državi. Napad naj bi bil usmerjen na mesto Rastan in več okoliških vasi.

Sirske demokratične sile (SDF), zavezništvo kurdskih in arabskih borcev, je v nedeljo sporočilo, da je znova prevzelo nadzor nad več vasmi na vzhodu Sirije, iz katerih so jih vladne sile pred časom že pregnale.

