Izrael po več kot desetletju potrdil napad na domnevni jedrski reaktor v Siriji

Jedrski reaktor naj bi bil še v gradnji

21. marec 2018 ob 17:49

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Po 11 letih tajnosti je izraelska vojska potrdila, da je leta 2007 izvedla vojaški napad na objekt, za katerega so menili, da je sirski jedrski reaktor. Izraelski obrambni minister Avigdor Liberman je pojasnil, da je bil napad sporočilo izraelskim sovražnikom.

Izraelska vojska je potrdila, da je osem letal v noči na 6. september leta 2007 bombardiralo sirski jedrski objekt v provinci Deir Ezor. Tajni napad, ki so ga poimenovali Iz škatle, je trajal okoli štiri ure, piše Al Džazira.

Dolgo se je domnevalo, da se je napad res zgodil, a ga Izrael ni nikoli uradno potrdil. "Sporočilo napada na jedrski reaktor v letu 2007 je, da država Izrael ne bo dopustila ustanov z zmogljivostmi, ki grozijo obstoju Izraela," je dejal načelnik generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot. Nadaljeval je, da ostaja to sporočilo aktualno tudi danes in v prihodnje.

Napad je branil tudi izraelski obrambni minister. "Motivacija naših sovražnikov se je v zadnjih letih okrepila, ampak tudi moč naše vojske, naših letalskih sil in naših obveščevalnih sposobnosti se je okrepila v primerjavi z letom 2007," je dejal Liberman in opozoril, da bi se morali tega zavedati vsi na Bližnjem vzhodu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po informacijah izraelske vojske je bil jedrski reaktor takrat še v gradnji, zagnali pa bi ga lahko v roku nekaj mesecev. Ostaja nejasno, zakaj se je vojska odločila razkriti informacijo prav zdaj.

Nejasen motiv za potrditev napada

Potrditev napada se je sicer zgodila ravno v času, ko Izrael vedno glasneje opozarja na dejavnosti Irana v sosednji Siriji, zato nekateri menijo, da gre za opozorilo Iranu, drugi so mnenja, da potrditev sovpada z izidom življenjepisa Ehuda Olmerta, takratnega premierja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v prvem odzivu po razkritju napada zatrdil, da bo Izrael ostal pri svoji politiki in bo svojim sovražnikom vedno preprečeval, da bi prišli do jedrskega orožja. "Izraelska vlada, vojska in obveščevalna agencija Mosad so Siriji preprečile, da bi razvila jedrsko orožje, in za to si zaslužijo vso pohvalo," je po poročanju AFP-ja zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Vodja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) pod okriljem Združenih narodov, Yukia Amano, je leta 2011 zatrdil, da je bil napad izveden na lokacijo prihodnjega jedrskega reaktorja, čeprav je Sirija zagotavljala, da nima jedrskih skrivnosti, še poroča Al Džazira.

J. R.