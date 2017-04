Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Oblegana mesta so znova zapustili avtobusi z evakuiranimi prebivalci. Foto: Reuters Alep, ki je nekoč veljal za trgovsko središče Sirije, je po letih spopadov povsem opustošen, zlasti na območju frontne linije, ki je ločevala vzhod mesta v rokah upornikov in zahodni del, kjer so imele nadzor vladne sile. Foto: EPA Sorodne novice Evakuacijo več tisoč Sircev so preložili Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Siriji znova poteka evakuacija iz obleganih mest

Šest mrtvih v eksploziji v Alepu

19. april 2017 ob 13:53

Damask - MMC RTV SLO/STA

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je iz mest Fua in Kafraja ob zori odšlo okoli 3.000 ljudi, skoraj 300 pa iz Zabadanija in dveh drugih območij pod nadzorom sirskih upornikov.

Iz obkoljenih mest se nadaljuje evakuacija civilistov, potem ko je bilo konec tedna v eksploziji avtomobila bombe ubitih 126 ljudi. Evakuacija poteka ob okrepljenih varnostnih ukrepih. Več deset upornikov varuje območja, kjer avtobusi čakajo na evakuirane prebivalce.

Evakuacijo so prekinili v ponedeljek, potem ko je v soboto na obrobju Alepa v bližini konvoja avtobusov, ki so evakuirali ljudi iz krajev Fua in Kafraja, eksplodiral avtomobil bomba. Umrlo je 126 ljudi, od tega 109 tistih, ki so jih evakuirali iz omenjenih šiitskih krajev. Med njimi je bilo tudi 68 otrok. Ostale žrtve so bili humanitarni delavci in uporniki, ki so varovali konvoj. Napad naj bi zakrivil samomorilski napadalec v kombiju, zamaskiranem kot dostavni kombi za hrano in zdravniško pomoč. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Skupno naj bi evakuirali več kot 30.000 ljudi

Evakuacija prebivalcev in provladnih borcev iz obeh šiitskih krajev, ki ju obkrožajo uporniki, kot tudi prebivalcev sunitskih mest Madaje in Zabadanija, ki jih oblegajo provladne sile, poteka v skladu z dogovorom med vladnimi silami in islamskimi borci, ki so ga dosegli konec marca ob posredovanju Katarja in Irana.

Ko bo vakuacija končana, bi Fuajo in Kafrajo moralo zapustiti skupno 8.000 ljudi. Iz Zabadanija in Madaje pa bi moralo oditi 2.500 ljudi. Gre za prvi del dogovora. V drugi fazi, ki naj bi potekala čez dva meseca, naj bi kraja v rokah sil predsednika Bašarja Al Asada zapustili vsi prebivalci, kraja v rokah upornikov pa vsi borci in tisti civilisti, ki to želijo. Skupno naj bi iz štirih krajev evakuirali več kot 30.000 ljudi. V zadnjih mesecih so izvedli več evakuacij, večinoma okoli Damaska, pa tudi iz še zadnjih četrti Homsa, ki so v rokah upornikov.

Šest mrtvih v eksploziji v Alepu

Medtem je v Alepu eksplodirala bomba, pri čemer je umrlo najmanj šest ljudi, več kot 30 je bilo ranjenih. Eksplozija je odjeknila v soseski Salahedin, kjer je potekala frontna linija med uporniki in vladnimi silami, dokler ni sirska vojska decembra lani prevzela nadzor nad celotnim mestom.

Sirska televizija v poročilu o dogodku ni pojasnila, ali je bil vzrok eksplozije napad ali neeksplodirana naprava, ki bi tam ostala po več kot štirih letih spopadov. Le nekaj kilometrov stran od prizorišča eksplozije sicer trenutno poteka del evakuacije civilistov iz več obkoljenih sirskih mest.

T. J.