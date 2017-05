Trump in Putin se strinjata: premirje v Siriji je treba okrepiti

Moskva želi zmanjšati napetosti na Korejskem polotoku

3. maj 2017 ob 07:08

Washington, Moskva - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta se v telefonskem pogovoru strinjala, da je treba okrepiti prizadevanja za trdnejše premirje v Siriji. Poleti naj bi se predsednika tudi srečala.

Trump in Putin sta govorila prvič po ameriškem raketnem napadu na sirske vladne sile pred skoraj mesecem dni, ko so ZDA okrivile sile predsednika Bašarja Al Asada za napad s kemičnim orožjem. Rusija je medtem za napad okrivila upornike, ameriški napad z morja pa je dodatno poslabšal odnose med državama.

Kot poroča BBC, so tako iz Bele hiše kot Kremlja sporočili, da je bil pogovor ploden. Iz Washingtona so sporočili, da sta se predsednika strinjala, da trpljenje v Siriji traja predolgo in da morajo vse vpletene strani narediti, kar lahko, da končajo nasilje. Govorila naj bi tudi o vzpostavitvi t. i. varnih območij. Iz Moskve so sporočili, da sta se predsednika strinjala, da bosta okrepila prizadevanja za trdnejše premirje. "Cilj je ustvariti razmere za sprožitev procesa resnične rešitve krize Siriji," sporoča Kremelj.

Trump omenja možnost spopadov, Moskva miri

Bela hiša je dodala, da sta se Trump in Putin pogovarjala tudi o vprašanju Severne Koreje oziroma "kako najbolje rešiti zelo nevaren položaj" v tej državi. Severna Koreja še namreč razvija jedrski in balistični program, čeprav ji to prepovedujejo resolucije Varnostnega sveta ZN-a, zaradi česar državo omejujejo ostre sankcije.

ZDA so na območje napotile dodatne močne vojaške sile, z Japonsko in Južno Korejo pa izvajajo skupne vojaške vaje. Trump je prejšnji teden celo dejal, da je mogoč "velik, velik konflikt". Ruska stran medtem poziva k umiritvi razmer. "Vladimir Putin je pozval k zadržanosti in k zmanjšanju napetosti," sporočajo iz Kremlja.

Julija srečanje?

Predsednika sta govorila tudi o prvem srečanju, odkar je Trump predsednik. Srečala naj bi se ob robu zasedanja skupine G20 v Hamburgu na začetku julija, so po poročanju BBC-ja sporočili iz Moskve.

B. V.