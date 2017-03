Sirske sile ob ruski pomoči osvobodile Palmiro

Pripadniki IS-ja so uničili številne spomenike

2. marec 2017 ob 18:38

Palmira - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Sirska vojska je ob pomoči ruskih sil osvobodila Palmiro iz rok t. i. Islamske države, so sporočili iz Kremlja.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, je ruski obrambni minister Sergej Šojgu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu sporočil, da je Palmira osvobojena. Sirska vojska je starodavno mesto, ki je dvakrat padlo pod oblast IS-ja, osvobodila ob pomoči ruskih zračnih sil.

"IS se je popolnoma umaknil iz Palmire, vendar pa sirska vojska v nekaterih mestnih predelih odstranjuje mine, tako da še ni zasedla celotnega mesta," je dejal vodja Sirskega observatorija s sedežem v Londonu Rami Abdel Rahman.

Palmira je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, džihadisti pa so po njej pustošili že v preteklosti (mesto je bilo v njihovih rokah med majem 2015 in lanskim marcem, ko so jih ob ruski podpori pregnale režimske sile). Pred mesecem dni pa so skrajneži mesto znova zavzeli in v tem času uničili še nekaj neprecenljivih spomenikov.

K. T.