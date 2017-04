Skupina G7 poziva Rusijo, naj odpove podporo Asadu

Načrt ZDA v Siriji: poraziti islamiste in spremeniti režim

10. april 2017 ob 16:54,

zadnji poseg: 10. april 2017 ob 21:07

Washington - MMC RTV SLO/STA

Zunanji ministri članic skupine G7 so ob začetku dvodnevnega zasedanja v Lucci v Italiji Rusijo pozvali, naj prekine odnose z režimom sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

"Rusija ima izbiro: ali ostane na strani Asadovega režima ali pa s preostalim svetom sodeluje pri iskanju politične rešitve za Sirijo," je po srečanju z ameriškim zunanjim ministrom Rexom Tillersonom dejal britanski zunanji minister Boris Johnson, ki je predtem po posvetovanju z ZDA odpovedal obisk v Moskvi, kamor pa bo v sredo odpotoval Tillerson, ki se bo srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Gabriel: Preprečiti nadaljnje vojaško stopnjevanje

Vodja nemške diplomacije Sigmar Gabriel se je medtem zavzel, da je treba preprečiti nadaljnje vojaško stopnjevanje v Siriji. Ob robu srečanja je pozval tudi k novim prizadevanjem za mir v Siriji. Rusijo je treba prepričati, da se pridruži iskanju politične rešitve, da bi prišli do premirja, potem do političnega procesa in naposled še volitev za "demokratično in svobodno Sirijo", je poudaril Gabriel.

V torek zjutraj krog pogovorov o Siriji

Italijanski zunanji minister Angelino Alfano je za torek zjutraj sklical tudi poseben krog pogovorov o Siriji, ki naj bi se jih udeležili tudi zunanji ministri Turčije, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Savdske Arabije in Jordanije. Skupino gospodarsko najrazvitejših držav na svetu G7 sicer sestavljajo ZDA, Velika Britanija, Japonska, Nemčija, Kanada, Francija in Italija.

McMaster: Cilja ZDA v Siriji poraziti islamiste in zamenjati režim

Svetovalec za nacionalno varnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa, general Herbert Raymond McMaster, je že pred srečanjem sedmerice v Lucci dejal, da sta cilja ZDA v Siriji poraz Islamske države in sprememba režima.

McMaster je v nedeljo na televiziji Fox Rusijo pozval, naj znova oceni svojo podporo režimu Bašarja Al Asada in se vpraša, zakaj podpira režim, ki množično pobija lastno prebivalstvo. Po njegovih besedah bo politično rešitev v Siriji zelo težko doseči z ohranitvijo Al Asada na oblasti.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson pa je na televiziji ABC izjavil, da se je odnos predsednika ZDA Donalda Trumpa do Al Asadovega režima zelo spremenil po uporabi kemičnega orožja prejšnji torek in da si zaradi tega ZDA prizadevajo za oblikovanje mednarodne koalicije za odstranitev Al Asada z oblasti. Tillerson je sicer še konec marca povedal, da bo usodi Al Asada odločilo sirsko ljudstvo.

Tudi veleposlanica ZDA pri Združenih narodih Nikki Haley je za televizijo NBC povedala, da je sprememba režima v Siriji za ZDA zdaj prioriteta, in to neizogibna.

Kongresniki podpirajo napad na letališče

Ameriški kongresniki večinoma podpirajo Trumpov ukaz za raketni napad na sirsko letališče, s katerega je režim sprožil kemični napad, čeprav jih večina želi sodelovati pri pripravi celovite strategije.

Republikanski senator iz Teksasa John Cornyn je na televiziji Fox poudaril, da ZDA šest let s predsednikom Barackom Obamo niso imele strategije za Sirijo in je umrlo 400.000 ljudi, milijoni pa so razseljeni doma, v soseščini in po Evropi.

Tudi demokratski senator iz Marylanda Ben Cardin je izrazil podporo Trumpovemu ukazu, ki je bil odziv na uporabo kemičnega orožja, vendar pa si želi celovite strategije za končanje državljanske vojne in IS.

McMaster je dodal, da je bil cilj raketnega napada močno sporočilo Al Asadu, da so ZDA pripravljene ukrepati in nameravajo storiti še več, o čemer pa bo odločil predsednik Trump.

Rusija in Iran: Odgovorili bomo na agresijo

Zaveznika Al Asadovega režima Rusija in Iran sta medtem v nedeljo skupaj sporočila, da bosta odgovorila na vsako novo podobno agresijo proti Siriji s silo. Izjava dodaja, da se ZDA dobro zavedajo zmogljivosti obeh držav.

A. V.