Zavezniki sirskega režima: S silo bomo odgovorili na vsako agresijo

Tillerson: Rusija ne preprečuje uporabe kemičnega orožja v Siriji

9. april 2017 ob 17:37

Moskva/Teheran - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Rusija, Iran in več milic, ki podpirajo sirskega predsednika Bašarja Al Asada, so v skupni izjavi med drugim zapisali, da ameriški napad na sirsko zračno oporišče predstavlja prekoračitev vseh meja.

"Kar je Amerika naredila z agresijo na Sirijo, je prekoračitev vseh meja. Od zdaj naprej bomo s silo odgovorili na vsakega agresorja ali kakršno koli kršitev, ne glede na to, s katere strani bo, in Amerika ve, da smo sposobni odgovoriti odločno," je zapisano v izjavi.

Na pobudo iranskega predsednika Hasana Rohanija je ta danes po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Kot so sporočili iz Kremlja, sta se sogovornika strinjala, da je bil petkov napad ZDA na Sirijo nedopusten in da predstavlja kršitev mednarodnega prava. Pozvala sta k neodvisni preiskavi incidenta, v katerem naj bi bilo uporabljeno kemično orožje, in potrdila svojo zavezo k poglobitvi sodelovanja v boju proti terorizmu.

Medtem je ameriški državni sekretar Rex Tillerson, ki se v torek odpravlja na uradni obisk v Moskvo, Rusijo obtožil, da je s svojim neodzivanjem spodbudila domnevni kemični napad, na katerega so potem ZDA odgovorile z izstrelitvijo 59 tomahawkov. Kot je dejal Tillerson, Moskva ni uresničila zavez iz dogovora leta 2013 o uničenju kemičnega orožja v Siriji. Ob tem je dejal, da ZDA pričakujejo zaostritev stališč Moskve do Damaska oz. spremembo v zavezništvu z Al Asadom, "kajti vsakič, ko se zgodi tak grozljiv napad, je Rusija bližje določeni stopnji odgovornosti zanj".

"Od ruskega zunanjega ministra (Sergeja) Lavrova in ruske vlade bom zahteval spoštovanje njihovih zavez do mednarodne skupnosti, ko so se strinjali, da bodo zagotovili odstranitev kemičnega orožja," je v pogovoru za televizijo ABC dejal Tillerson. "Zakaj Rusija ni sposobna izpolniti te naloge, mi ni jasno. Ne želim sklepati o njihovi sokrivdi, so pa zagotovo nesposobni ali pa so jih Sirci zgolj izigrali," je poudaril.

Lavrov: Ameriška dejanja koristijo le teroristom

Lavrov je v prvem stiku po petkovem napadu ameriškega kolega Tillersona opozoril, da dejanja ZDA v Siriji koristijo zgolj skrajnežem in teroristom. "Država, ki naj bi se borila proti terorizmu, igra igro teroristov," je dejal Lavrov. Po njegovem mnenju so ZDA s tem napadom na letalsko oporišče režima Bašarja Al Asada zgolj prilile olje na ogenj in na ta način "ustvarjajo regionalne in svetovne grožnje".

K. T.