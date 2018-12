Sneg povzroča težave na Balkanu, predvsem v BiH-u in Srbiji

Sneg in veter povzročata težave na cestah na Balkanu. V Srbiji sneži neprekinjeno 24 ur, zato imajo zimske službe veliko dela, v Bosni in Hercegovini pa so v nekaterih delih države zapore prometa.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je največ težav na območju Sarajeva in Bijeljine na vzhodu BiH-a. Zaradi snežnih zametov in poledice sta zaprti magistralna cesta med Konjičem in Bradino jugozahodno od Sarajeva in regionalna povezava Posušje–Blidinje v Hercegovini. Avtomobili, ki so obstali na mestu, ovirajo pluženje.

O težavah v prometu poročajo tudi iz Srbije. Še posebej v goratih predelih sta potrebni previdnost in strpnost.

Promet oviran tudi na Hrvaškem

Tudi na Hrvaškem je zaradi zimskih razmer in vetra delno oviran promet, in sicer na avtocestah iz notranjosti proti Istri in Dalmaciji. Sneži v Gorskem kotarju, Liki, Slavoniji, Baranji ter v srednjem in severozahodnem delu države.

Kot opozarjajo v Hrvaškem avtoklubu (HAK), je zaradi nizkih temperatur mogoča poledica, še posebej na mostovih in nadvozih. Voznikom svetujejo, da prilagodijo hitrost in način vožnje razmeram na cesti in se ne odpravljajo na pot brez obvezne zimske opreme.

Sneg je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina prekril tudi večino krajev v hribovitem zaledju Dalmacije, med drugim o snegu poročajo tudi iz obalne Brele in otoka Brač. Po podatkih vremenoslovcev je največ snega zapadlo na območju Imotskega blizu meje z BiH-om. V Splitu so zjutraj namerili slabe štiri stopinje Celzija, zaradi vetra pa deluje še hladneje.

