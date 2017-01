Snowdnu dovoljenje za bivanje v Rusiji podaljšali do leta 2020

V ZDA mu grozi do 30 let zapora

18. januar 2017 ob 12:19

Moskva - MMC RTV SLO

Rusko zunanje ministrstvo je ameriškemu žvižgaču Edwardu Snowdnu še za tri leti podaljšalo dovoljenje za bivanje v državi, kjer živi od leta 2013.

Tedaj so ga ZDA obtožile vohunjenja in kraje državnih aktivnosti. Odhajajoči ameriški predsednik Barack Obama je pred koncem mandata skrajšal kazen žvižgački Chelsea Manning, ki je Wikileaksu predala obsežno gradivo zaupnih diplomatskih depeš in drugih zaupnih dokumentov. Zaporno kazen ji je znižal s 35 na sedem let, tako da bo na prostosti že letos maja. Obama je v celoti pomilostil skupno 64 zapornikov, še 209 pa je znižal kazen.

Snowdna ni bilo na njegovem seznamu pomiloščenih, vendar je pozdravil Obamovo dejanje. "Naj bo rečeno tu in iskreno z dobrimi mislimi: Hvala, Obama," je na Twitter zapisal Snowden. Zatem je podaljšanje dovoljenja za bivanje v Rusiji za "še nekaj let" objavila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova.

Snowden živi v Rusiji od leta 2013, kjer se je znašel, ko je več tednov preživel v tranzitnem območju na letališču Šeremetjevo v Moskvi. Sprva je dobil enoletno dovoljenje za bivanje v Rusiji, ki pa so mu ga avgusta leta 2014 podaljšali za tri leta. Nekdanjega sodelavca ameriške nacionalne varnostne agencije NSA Washington obtožuje vohunjenja in kraje državnih skrivnosti, zaradi česar mu grozi zaporna kazen do 30 let. ZDA so obtožnico proti njemu izdale leta 2013, ko so mediji objavili podrobnosti in razsežnosti prisluškovanja NSA, poroča STA.

Pravna podlaga za državljanstvo?

Snowdnov odvetnik Anatolij Kučerena je medtem namignil, piše RT, da bi 33-letni ameriški žvižgač lahko v prihodnosti dobil rusko državljanstvo: "V bistvu zdaj izpolnjuje pogoje, da v prihodnosti zaprosi za državljanstvo. Po zakonu mora oseba na ozemlju Rusije bivati pet let. To pomeni, da, če se bo v prihodnosti odločil, za zaprositev, bo pravno upravičen. Zdaj v Rusiji biva že štiri leta, ni kršil zakonov in proti njem ni podanih obtožnic. To je tudi eden izmed razlogov, da so mu dovoljenje za bivanje podaljšali."

T. J.