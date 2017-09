Clintonova v svoji knjigi za volilni poraz okrivila vse od Sandersa do Obame

Demokrati v strahu pred knjižno turnejo

7. september 2017 ob 19:16

New York - MMC RTV SLO, STA

Nesojena predsednica ZDA Hillary Clinton v svoji novi knjigi z naslovom "Kaj se je zgodilo" razglablja o razlogih za poraz proti Donaldu Trumpu. In čeprav priznava, da je bila tako prepričana v svojo zmago, da je še pred končanjem štetja glasov malce zadremala, da bi kasneje lažje praznovala zmago, je knjiga za mnoge tudi dokaz, da Clintonova še vedno ne dojame, kaj je tisto, kar volivce tako moti na njej.

Ameriški mediji so teden dni pred začetkom uradne prodaje knjige od založbe Simon&Schuster dobili nekaj odlomkov, iz katerih je razvidno, da lanskoletna demokratska kandidatka za poraz krivi praktično vse okoli sebe, vključno z vidnejšimi demokrati. Kot glavni razlog pa navaja to, da je ženska.

Clintonova sicer prevzema določeno odgovornost za napake, med katerimi je bilo tradicionalno vodenje kampanje proti kandidatu, ki to ni bil. Sama da je delala vse po pravilih, volivci pa so se odločili za kandidata, ki je vodil "privlačnejši resničnostni šov", med katerim je "brez sramu razpihoval zamere in strahove ameriških volivcev".

Clintonova v knjigi ošvrkne številne, med drugim takratnega podpredsednika Joa Bidna, pa direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja, ki je vodil preiskavo njene elektronske pošte, kar je ob višku ironije Trump letos uporabil kot razlog, da ga je odpustil. Precej kritičnih besed nameni svojemu protikandidatu v boju za demokratsko nominacijo, senatorju Bernieju Sandersu, ker je "napadal njen značaj". Ob tem je zapisala, da je bilo ob Sandersovih "nezaslišanih" progresivnih obljubah nemogoče, da ne bi ona izpadla kot negativka, samo zato, ker da je bila "bolj poštena in odgovorna".

"Zakaj me ne marajo?"

Clintonova še vedno ne razume, zakaj je ljudje ne marajo, ne glede na to, da je bila prva dama, senatorka, državna sekretarka in dvakratna predsedniška kandidatka. "Zakaj sem tak strelovod gneva? Še vedno ne vem. Deloma mislim, da je to zato, ker sem ženska," v knjigi piše Clintonova.

Med lastnimi napakami med drugim omenja dobro plačane govore na Wall Streetu po finančnem zlomu leta 2008, izjavo za ameriško mrežo CNN, da bo rudarjem ukinila delovna mesta, ker za to v ZDA zaradi globalizacije več ni prostora, in seveda odločitev, da bo na položaju državne sekretarke uporabljala zasebni strežnik elektronske pošte, iz česar je potem New York Times naredil zgodbo, ki so jo republikanci potisnili v uradno preiskavo.

V knjigi malce ošvrkne tudi predsednika Baracka Obamo, da se ni ostreje odzval na rusko vpletanje v ameriške volitve, ko so imele obveščevalne agencije že dovolj dokazov. Zanimivo - Obami to očita tudi Trump.

Demokrati ne ravno navdušeni

Na objavljene odlomke so se že odzvali ameriški satiriki, kot je Seth Meyers (v posnetku spodaj), ki je Clintonovi sporočil, da Sanders pač ni Trumpu dal nobenih idej, kako diskreditirati tekmico, razloge za poraz pa naj raje išče v zastarelemu elektorskemu sistemu in svojih dobičkonosnih govorih bankirjem na Wall Streetu, ne pa v socialističnemu senatorju iz Vermonta, ki je na demokratskih preliminarih volitvah lani skoraj poskrbel za senzacijo.

Podobno CNBC, ki piše, da Clintonova s svojim prelaganjem krivde na vse ostale "po vsem tem času še vedno ne dojame". Clintonova sicer pri tem ni edina, ampak je enakega greha kriv pretežni del demokratskega ustroja, ki se še vedno sprašuje, kaj se je novembra lani zgodilo. Pa čeprav je vse skupaj v resnici zelo preprosto: Tako Sanders kot Trump sta bila uspešna, ker sta zajahala val nezadovoljstva in frustracij volivcev nad establišmentom, ki ga Clintonova, ki se ji nikdar ni uspelo niti približati oznaki "ljudska", pooseblja.

Prihajajoča knjižna turneja, nekakšen podaljšek lanskoletne volilne kampanje iz nočnih mor, nič kaj ne veseli niti demokratov samih, ki bi se raje osredotočili na bolj pereče aktualne zadeve, kot pa se še enkrat več podali na Hillaryjino odisejado. Nekdanja prva dama ZDA je sicer edina, katere (ne)priljubljenost se v teh dneh lahko meri s Trumpom - podpira jo le 30 odstotkov Američanov.

