Španija po odločitvi nemškega sodišča ne bo sprejela izročitve Puigdemonta

Vrhovno sodišče preklicalo evropske priporne naloge

19. julij 2018 ob 15:49,

zadnji poseg: 19. julij 2018 ob 17:13

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Špansko vrhovno sodišče je umaknilo mednarodne priporne naloge za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in druge katalonske politike, ki so pobegnili v tujino.

Odločitev španskega sodišča prihaja po razsodbi nemškega regionalnega sodišča v zvezni deželi Schleswig-Holstein, ki je ugodilo španski zahtevi po izročitvi Puigdemonta zaradi obtožb zlorabe javnih sredstev, ne pa tudi za obtožbe upora, poroča BBC.

Španski vrhovni sodnik Pablo Llarena je zavrnil izročitev Puigdemonta na podlagi sodbe nemškega sodišča, saj mu v tem primeru ne bi mogli soditi za upor, kar je najresnejša izmed obtožb in zaradi katere bi lahko nekdanji katalonski voditelj dobil več kot 30 let zapora, poroča Catalan News. Llarena je nemško sodišče zaradi te odločitve obtožil "pomanjkanja zavezanosti" in spodkopavanja moči španskega vrhovnega sodišča, poroča BBC.

Španija je izročitev Puigdemonta zahtevala zaradi njegove vloge pri izvedbi prepovedanega referenduma o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra lani. Špansko tožilstvo mu očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora.

Puigdemont se je pred pregonom v Španiji skupaj s še nekaj odstavljenimi ministri lani zatekel v Belgijo, aretirali pa so ga 25. marca v Nemčiji, ko se je v Belgijo vračal iz Finske. Puigdemonta je nemško sodišče po plačilu varščine iz pripora izpustilo 6. aprila, a je moral ostati v Nemčiji do odločitve o izročitvi.

Puigdemont: Umik naloga kaže na šibkost obtožb

Nekdanji katalonski voditelj je v odzivu tvitnil, da je umik evropskega pripornega naloga dokaz, da so obtožbe proti njemu šibke. Dodal je, da bi bil preklic pripora v predkazenskem postopku znak, da špansko sodstvo začenja delovati kot evropsko sodstvo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Katalonci lahko potujejo iz države v državo

Odločitev španskega sodnika pomeni, da Puigdemont in še pet katalonskih politikov – Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsati in Marta Rovira – ki so trenutno na Škotskem, v Belgiji in Švici, lahko prosto potujejo iz države v državo. A še vedno zanje velja španski priporni nalog, kar pomeni, da jih bodo v Španiji pridržali, če se vrnejo tja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Puigdemont je eden izmed 13 katalonskih voditeljev, obtoženih upora. Deveterica, med njimi tudi nekdanji podpredsednik Oriol Junqueras, je v priporu v Španiji, kjer čaka na sojenje.

J. R.