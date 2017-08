Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 34 glasov Ocenite to novico! Barcelona danes. Foto: Reuters Policija v Cambrilsu preiskuje avtomobil napadalcev. Foto: EPA Opoldne se je na trgu Catalunya zbrala množica ljudi in se z minuto molka poklonila žrtvam četrtkovega napada. Prišlo je tudi politično vodstvo države. Foto: Reuters Prebivalci Barcelone žalujejo po napadu, v katerem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. Foto: EPA Voznik kombija v Barceloni je z vijugasto vožnjo po ulici La Rambla skušal povoziti čim več ljudi. Foto: EPA Med mrtvimi in ranjenimi v Barceloni ni slovenskih državljanov, po podatkih ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) pa je na širšem območju Barcelone več kot 100 državljanov Slovenije. Ministrstvo jim svetuje, naj upoštevajo navodila tamkajšnjih oblasti in se izogibajo predelu Rambla in trga Catalunya. Za več informacij se lahko obrnejo tudi na MZZ ali na veleposlaništvo Slovenije v Madridu. VIDEO Španija si celi rane po n... Sorodne novice V terorističnem napadu v Barceloni 13 mrtvih in več kot 100 ranjenih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Španski mediji: Voznik kombija je eden od ubite peterice v Cambrilsu

Eksplozija jim je preprečila izvedbo načrta

18. avgust 2017 ob 06:38,

zadnji poseg: 18. avgust 2017 ob 18:28

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Po poročanju španskih medijev je 17-letni Moussa Oukabir, voznik kombija, ki je v četrtek v Barceloni zapeljal v množico na ulici La Rambla in ubil 13 ljudi, eden od petih ubitih moških, ki jih je policija ponoči ustrelila v Cambrilsu.

Osumljenci, ki so izvedli teroristična napada v Barceloni in Cambrilsu, so pripravljali veliko večji napad ali napade, a je bila ta njihova namera onemogočena, tako da so bili prisiljeni v hitro delovanje, je sporočila policija.

Po besedah načelnika katalonske policije Josepa Lluisa Trapera so napadalci že dlje časa pripravljali enega ali več napadov, vendar jim je to preprečila sredina eksplozija v Alcanarju, "tako da niso imeli več materiala, ki so ga potrebovali za izvedbo še večjih napadov, zato so morali napade izvesti na bolj preprost način". Načelnik je govoril o eksploziji, ki se je zgodila v sredo zvečer v neki stanovanjski hiši v mestu Alcanar, kjer so osumljenci sestavljali eksplozivne naprave. V eksploziji je umrl en človek, sedem ljudi je bilo ranjenih, hiša pa se je porušila. Vse operacije naj bi vodili prav iz Alcanarja.

Število umrlih v Kataloniji je medtem naraslo na 14, ranjenih pa je 130 ljudi. Skupno prihajajo iz 34 držav.

Glavni osumljenec za četrtkov napad v Barceloni je 17-letni Moussa Oukabir. Vozil je kombi, ki je zapeljal v množico na ulici La Rambla in ubil 13 ljudi. Beli kombi, s katerim je bil izveden napad, naj bi bil najet z osebnimi dokumenti osumljenčevega brata Drissa Oukabirja. 28-letni v Maroku rojeni Oubakir je bil prijet v katalonskem mestu Ripoll, policiji pa naj bi dejal, da so bili njegovi dokumenti ukradeni in da ni vpleten v napad.

Prijet je bil tudi Španec iz Melille, španske eksklave na severu Afrike, skupno pa je policija aretirala štiri ljudi – trije so državljani Maroka, eden pa državljan Španije. Nihče od njih ni imel zgodovine terorističnih dejavnosti, stari pa so med 21 in 34 let. Kje je 17-letni Oukabir, za zdaj ni jasno, policija pa meni, da bi bil lahko med petimi napadalci, ki so jih ubili po drugem napadu v Cambrilsu. Kot je pojasnila, "preiskava kaže v to smer" in obstajajo nekateri indici, da bi bil lahko med ubitimi, za to pa še nimajo konkretnih dokazov. Doslej so namreč identificirali tri od petih napadalcev.



Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na vir v pravosodju z vpogledom v preiskavo, španske oblasti menijo, da je bilo morda v celici, ki je izvedla napad v Barceloni, osem ljudi, španski El País pa poroča o 12-članski organizaciji. Predstavnik katalonske regionalne vlade Joaquim Forn je dejal, da je mogoče, da so napadalci v napadu želeli uporabiti jeklenke butana.

Nov poskus napada v Cambrilsu

Medtem je španska policija v Cambrilsu zjutraj preprečila drugi smrtonosni napad z vozilom, a vseeno niso mogli preprečiti žrtev. V priljubljenem letovišču 120 kilometrov jugozahodno od Barcelone je bilo ranjenih sedem ljudi, vključno s policistom, ko je osebno vozilo audi A3 zapeljalo v skupino ljudi. Ena ženska je poškodbam podlegla v bolnišnici. Napadalci so poleg tega enega človeka z nožem ranili v obraz. Na kraju so našli še več nožev in sekiro.

Napadalci so pobegnili policijski patrulji, ki jih je hotela preveriti, pri tem pa so med begom skušali zadeti čim več pešcev. Policija se je podala v lov, napadalci pa so med begom izgubili nadzor nad vozilom, ki se je prevrnilo. Ko je iz njega zlezlo pet napadalcev, pri čemer so imeli nekateri jopiče z razstrelivom, jih je policija ubila. Policija je nato izvedla niz nadzorovanih eksplozij. Izkazalo se je, da so bili jopiči lažni oziroma brez razstreliva. Policija napad v Cambrilsu povezuje s tistim v Barceloni.

V četrtek je policija ustrelila moškega, ki je zapeljal avtomobil v policijsko nadzorno točko na izhodu iz mesta, a incident naj ne bi bil povezan z napadi.

Napad označen za džihadističen

Barcelona tudi danes ostaja močno zastražena, so pa medtem že odprli Ramblo. Policija je sporočila, da bodo okoli trga Catalunya izvajali dodatne preglede, ljudem pa priporočajo, naj pridejo peš in naj ne nosijo večjih nahrbtnikov ali torb.

Španski premier Mariano Rajoy je napad v Barceloni označil za "džihadističen". Razglasil je tri dni žalovanja. Ob 12.00 se je na trgu Catalunya množica s tišino molka poklonila žrtvam napada. Tiskovni predstavnik policije je sporočil, da so med žrtvami poleg državljanov Španije še državljani Francije, Nemčije, Nizozemske, Argentine, Venezuele, Belgije, Avstralije, Madžarske, Peruja, Romunije, Irske, Grčije, Kube, Makedonije, Kitajske, Italije, Alžirije in ZDA.

IS: Napad je bil odziv na naš poziv

Odgovornost za napad v Barceloni je prevzela t. i. Islamska država (IS), ki je prek svoje tiskovne agencije Amak sporočila, da je bil napad odziv na njen poziv k napadom na države v koaliciji proti IS-ju pod vodstvom ZDA. Španija ima v Iraku več sto vojakov, ki urijo lokalne sile v boju proti IS-ju, sami pa niso vključeni v bojne operacije.

Če bo vpletenost džihadistov v napad v Barceloni potrjena, bo ta zadnji v nizu napadov z vozili na ulicah evropskih mest v zadnjih 13 mesecih. V takšnih napadih, ki jih je zelo težko preprečiti, je bilo v Nici, Berlinu, Londonu in Stockholmu ubitih več kot 100 ljudi.

Napad v Barceloni je bil najsmrtonosnejši napad v Španiji po marcu 2004, ko so džihadisti podtaknili bombe na vlaku v Madridu. Umrlo je 191 ljudi, več kot 1.800 jih je bilo ranjenih.

B. R., B. V., K. S.