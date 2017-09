Špansko ustavno sodišče zamrznilo zakon o katalonskem referendumu

Katalonski politiki: Referendum bomo izvedli

8. september 2017 ob 09:31

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Špansko ustavno sodišče je zamrznilo v sredo sprejeti zakon katalonskega parlamenta, ki omogoča izvedbo referenduma o neodvisnosti Katalonije, napovedanega za 1. oktober.

V skladu z odločitvijo o začasni zamrznitvi zakona o referendumu imajo sodniki pet mesecev časa, da odločijo, ali je izvedba referenduma v nasprotju z ustavo. Španski premier Mariano Rajoy je pred sprejemom odločitve ustavne sodnike pozval, naj referendum razglasijo za nezakonit. Ustava Španije govori o neločljivosti države, je navedel argument. "Ta referendum ne bo izveden," je bil odločen.

Tožilstvo je ločeno napovedalo, da bo uvedlo kazenski pregon katalonskih političnih voditeljev, ker so dovolili sredino glasovanje o zakonu, in zaseglo glasovalno gradivo. Katalonski poslanci pravijo, da so glede referenduma pripravljeni iti v zapor. Kot poroča Reutes, je državni tožilec Jose Manuel Maza dejal, da je varnostne organe pozval, naj preiskujejo kakršne koli priprave katalonske vlade na samo izvedbo referenduma, kar med drugim vključuje tiskanje plakatov in pripravo volišč. Učiteljem, policistom in drugim javnim uslužbencem pa bi lahko grozile denare kazni ali možna izguba službe, če bi sodelovali v aktivnostih za izvedbo referenduma.

Španska vlada je katalonski parlament obtožila, da s tem, ko je prižgal zeleno luč za referendum, izvaja "ustavno in demokratično nevarnost." Kot je znano, je v sredo zvečer katalonski parlament po 11-urni burni razpravi z 72 glasovi za in 11 vzdržanimi potrdil predlog zakona, ki bo omogočil izvedbo referenduma o neodvisnosti 1. oktobra. Vlada v Madridu, ki zakonu močno nasprotuje, je znova zatrdila, da bo storila vse, kar je v njeni pravni in politični moči, da bi preprečila izvedbo referenduma.

Javnomnenjske raziskave kažejo na zelo tesen izid, pri čemer so v prednosti zagovorniki zdajšnje ureditve, torej da Katalonija ostane del Španije. Raziskave pa kažejo še, da večina Katalancev podpira izvedbo referenduma.

Predsednik katalonskega vlade Carles Puigdemont je dejal, da bo izid referenduma v vsakem primeru obvezujoč. Če bodo volivci podprli neodvisnost Katalonije, jo bodo razglasili v 48 urah po objavi izidov, je zapisano v zakonu.

K. T.