Katalonski parlament sprejel zakon o referendumu o neodvisnosti

Predlog zakona je sicer špansko ustavno sodišče že razglasilo za neustavnega.

6. september 2017 ob 22:56

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Katalonski parlament je potrdil predlog zakona, ki bo omogočil izvedbo referenduma o neodvisnosti 1. oktobra.

Zakon, ki mu vlada v Madridu močno nasprotuje, so sprejeli z 72 glasovi za in 11 vzdržanimi, poslanci, ki nasprotujejo neodvisnosti te bogate severovzhodne španske pokrajine, pa so zapustili dvorano še pred glasovanjem.