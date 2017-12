Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Prebežniki v Šidu so se zatekli v poslopje zapuščene tovarne. Foto: Reuters Sorodne novice Protest prebežnikov na meji med Srbijo in Hrvaško Dodaj v

Srbska policija v Šidu odstranila prebežnike

Večinoma družine z majhnimi otroki

27. december 2017 ob 12:39

Šid - MMC RTV SLO, STA

Srbski policisti so odstranili okoli 150 prebežnikov, ki so v Šidu na meji med Srbijo in Hrvaško protestirali od ponedeljka zvečer.

Pri tem ni bilo incidentov ali nasilja. Prebežnike je policija z avtobusi odpeljala neznano kam, a najverjetneje v enega od bližnjih sprejemnih centrov, je sporočila organizacija No name kitchen.

Večinoma je šlo za družine z majhnimi otroki, med katerimi številne že dve leti živijo v srbskih begunskih centrih.

Po zaprtju balkanske migrantske poti na začetku lanskega leta so v Srbiji obtičali številni prebežniki. Po najnovejših podatkih jih je tam še okoli 4.500, na začetku leta pa jih je bilo skoraj dvakrat toliko.

Hrvaška in Madžarska kršita pravila?

Srbsko združenje za pomoč prebežnikom je medtem sporočilo, da Hrvaška in Madžarska v Srbijo vsak dan nezakonito vrneta več deset prebežnikov ter s tem kršita tako dvostranske sporazume kot mednarodne pogodbe in evropska pravila.

Kot je dejal direktor srbskega centra za zaščito in pomoč prosilcem za azil Radoš Đurović, iz Hrvaške v Srbijo vrnejo vsak dan najmanj 30 ljudi, iz Madžarske pa prebežnike dobesedno porivajo nazaj v Srbijo skozi ograje pri mejnih prehodih Kelebija in Horgoš.

Po podatkih centra so letos iz Hrvaške v Srbijo nezakonito deportirali več kot 500, iz Madžarske pa več kot tisoč prebežnikov iz Afganistana, Pakistana, Iraka in Sirije.

K. S.