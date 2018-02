Srbska premierka "neprijetno presenečena" nad Pahorjevo izjavo o lobiranju za Kosovo

Vučić sprašuje: Kako bo Pahor prepričal Španijo?

20. februar 2018 ob 12:08

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Srbska premierka Ana Brnabić je po izjavi slovenskega predsednika Boruta Pahorja, da si bo Slovenija prizadevala doseči priznanje Kosova tudi s strani članic EU-ja, ki tega še niso storile, dejala, da jo je izjava neprijetno presenetila.

"Ta izjava ne prispeva k sodelovanju niti k regionalni spravi in ne vidim nikakršnega razloga za vmešavanje Slovenije," je po poročanju regionalne televizij N1 dejala Ana Brnabić.

"Bila sem neprijetno presenečena nad to izjavo predsednika Slovenije, saj ni v skladu s sestankom, ki smo ga imeli, ki je bil zelo dober, dolg in odprt. Rada bi videla, da sem takrat slišala to namero kot predsednica vlade, tako bi lahko osebno odgovorilu predsedniku Slovenije, a tega ni omenil," je dejala. Gre za odziv na izjavo, ki jo je Pahor podal med nedavnim obiskom Prištine.

Pet članic Unije, ki Kosova še niso priznale, so Španija, Grčija, Romunija, Slovaška in Ciper.

Vučić: Kako bo Pahor to storil?

Na Pahorjevo napoved lobiranja za dodatna priznanja Kosova se je odzval tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je vprašal, kako bo Pahor to storil, če je ena od teh držav, Španija, vse tesnejša zaveznica Srbije.

"Ne vem, kaj hoče doseči Pahor. S Slovenijo imamo odlične odnose, a imamo jih tudi s Španijo," je na srbski televiziji Happy dejal Vučić. Dodal je, da prav Španija ne želi sodelovati na srečanjih, na katerih so predstavniki Kosova, kar je velika težava za EU. "Kako bo Pahor prepričal Špance?" je vprašal Vučić.

Vučić "strga" zahodne predloge za priznanje Kosova

Srbski predsednik je tudi dejal, da mu zahodne države, ki so priznale neodvisnost Kosova, pogosto dajejo predloge za srbsko priznanje Kosova. "Jaz take dokumente vzamem in jih strgam," je dejal.

Ideje o delitvi Kosova, ki jih je pred kratkim znova omenjal srbski zunanji minister Ivica Dačić in po katerih bi severni del Kosova s številnim srbskim prebivalstvom priključili Srbiji, pa je Vučić označil za neresne. "Mi ne želimo Velike Srbije, temveč jo želimo ohraniti. Ne potrebujemo dela ozemlja kogar koli, pomembno nam je le, da imajo Srbi pravico ohraniti svoj priimek, jezik in običaje," je še poudaril.

Predlog "kompromisne rešitve"

Povedal je tudi, da bo svoj predlog rešitve kosovskega vprašanja predstavil konec aprila. "Pogumno bom predlagal kompromisno rešitev, če pa je Albanci ne bodo sprejeli, bomo imeli zamrznjen konflikt," je izpostavil.

B. V.