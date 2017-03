Srečanje Trump-Merkel zaradi snežnega neurja preloženo na petek

Neurje naj bi oviralo potovanja na severovzhodu ZDA

13. marec 2017 ob 19:53

Washington - MMC RTV SLO/STA

Iz Bele hiše so sporočili, da so zaradi snežnega neurja, ki ga čez nekaj ur pričakujejo v Washingtonu, na petek preložili prvo srečanje nemške kanclerke Angele Merkel in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je dejal, da so odločitev sprejeli po posvetovanjih med Belo hišo in kabinetom nemške kanclerke. Preložitev obiska, ki je bilo predvideno v torek, so potrdili tudi v njenem kabinetu, odločitev pa sporočili tik preden bi morala kanclerka odpotovati v Washington, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ameriški meteorologi so izdali opozorilo pred silovitim snežnim viharjem, ki naj bi oviral tudi potovanja na severovzhodu ZDA.

B. V.