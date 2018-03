Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Stavko napovedujejo v letalskem in železniškem prometu ter v avtobusnih in mestnih transportnih podjetjih. Stavkajo tudi šolniki in še kdo. Foto: Reuters Sorodne novice Letalska zmeda v Italiji - stavka pri Alitalii, Vuelingu in Ryanairu Dodaj v

Stavkovni val v Italiji, v Rimu protestni shod proti nasilju moških

Osnovne storitve naj bi bile vseeno zagotovljene

8. marec 2018 ob 07:11

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Mednarodni dan žensk bodo v Italiji med drugim zaznamovali s protestnim shodom proti nasilju moških. Država bo sicer ohromljena zaradi stavk.

Nov dan brez javnega transporta v Rimu, Milanu in številnih drugih mestih. V Italiji stavkajo številni delavci v letalskem in železniškem prometu ter v avtobusnih in mestnih transportnih podjetjih. Stavkajo tudi šolniki in še kdo.

Zmeda bo tudi na letališčih in letalih. Nekateri sindikati delavcev Alitalie naj bi ustavili delo za ves dan - medtem ko bodo pri Meridiani, ki se po novem imenuje Air Italy, stavkali samo od dvanajstih do štirih. Najhuje bo v Rimu, kjer bo delo za ves dan ustavilo letališko osebje obeh letališč. Zračni promet bo domala ustavljen od enih do petih popoldne, ko bodo dvignili roke kontrolorji letenja. Časovni okni, ko je stavka po zakonu prepovedana, sta dve: do desetih zjutraj ter od šestih do devetih zvečer.

Državno podjetje Trenitalia zagotavlja, da bodo hitri vlaki Frecce vozili nemoteno. Zasebno podjetje Italo obljublja, da bo vozila vsaj polovica njihovih vlakov. Več izpadov pričakujejo pri regionalnih in ekspresnih vlakih. Prepoved stavke velja do 9h zjutraj ter od šestih do devetih zvečer.

Stavkajo tudi v šolah, v smetarskih in pogrebnih podjetjih. Osnovne storitve naj bi bile vseeno zagotovljene.

"Niti ena manj"

Kot v mnogih drugih državah po svetu pa bodo na dan žena prekrižale roke številne ženske. Veliki vsedržavni shod napovedujejo popoldne pri rimskem Koloseju. Protestni shod bo potekal pod geslom »Niti ena manj«, s katero hočejo italijanske delovne ženske opozoriti na pomanjkanje varnih hiš, na moško nasilje, na spolno izsiljevanje na delovnem mestu in na problem visokega števila zdravnikov, ki uveljavljajo ugovor vesti pri prekinitvah nosečnosti.

V Italiji vsako leto umre nasilne smrti okoli 150 žensk. V treh četrtinah primerov je morilec zdajšnji ali nekdanji partner.

Janko Petrovec