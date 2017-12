Letalska zmeda v Italiji - stavka pri Alitalii, Vuelingu in Ryanairu

Pri Ryanairu naj bi sledilo še več stavk

15. december 2017 ob 07:24

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Letalski promet v Italiji bo danes v veliki meri otežen. Celodnevno stavko je napovedalo osebje Alitalie, za nekaj ur pa naj bi ustavili delo tudi pri nizkocenovnih prevoznikih Vueling in Ryanair.

Največ negotovosti vlada glede popoldneva, ko naj bi stavkali tudi kontrolorji letenja.

Alitalia je zaradi stavke že odpovedala 77 domačih in mednarodnih letov. Osebje bo stavkalo do polnoči. Alitalia zagotavlja, da naj bi kljub temu izvedli osemdeset odstotkov svojih letov, čeprav z zamudo. Podrobnosti o možnostih za povračilo denarja ali premik leta so objavili na spletni strani alitalia.com. Informacije za potnike zunaj Italije dajejo na telefonski številki 0039 06 65649.

Dopoldne, od 10.00 do 14.00, naj bi odložilo delo kabinsko osebje pri nizkocenovnem prevozniku Vueling. S sedeža tega podjetja so nam sinoči odgovorili, da niso odpovedali nobenega leta, da pa bodo v primeru stavke svoje potnike pravočasno obvestili.

Pri Ryanairu zagrozili pilotom

Popoldne, med 13.00 in 17.00, pa bodo v Italiji stavkali še piloti nizkocenovnega prevoznika Ryanair, ki zahtevajo boljše pogoje dela. Vodstvo irske letalske družbe je svojim pilotom že pred dnevi zagrozilo, da bodo v primeru stavke izgubili predvidene povišice plač in možnosti za napredovanje, kar so italijanske oblasti označile za nedostojno in v nasprotju z zakoni. Pravico do stavke brez strahu pred sankcijami v Italiji zagotavlja že ustava, je dodal italijanski varuh stavkovnih pravic.

Gre za eno prvih stavk v podjetju Ryanair, zato je težko predvideti, koliko pilotov se bo dejansko odzvalo na stavkovni poziv. Ryanairovi piloti napovedujejo stavke tudi v naslednjih dneh, in sicer na Irskem, Portugalskem in v Nemčiji.

Letalski promet po Italiji, iz nje in vanjo bo ogrožen zlasti popoldne, med 13.00 in 17.00, ko naj bi stavkali tudi številni kontrolorji letenja.

Janko Petrovec