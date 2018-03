Storilcu za napad na londonski podzemni železnici dosmrtna kazen

V napadu je bilo ranjenih več kot 50 ljudi

23. marec 2018 ob 17:51

London - MMC RTV SLO, STA

Iraškega prosilca za azil so zaradi bombnega napada na podzemni železnici v Londonu septembra lani, v katerem je bilo ranjenih več kot 50 ljudi, obsodili na dosmrtno zaporno kazen.

Sodišče v Londonu je odločilo, da je domnevno 18-letni Ahmed Hasan kriv poskusa umora in izdelave bombe, s katero je po besedah sodnika Charlesa Haddona-Cava želel ubiti čim več ljudi.

Napadalec je obsojen na dosmrtno kazen, odslužiti pa mora najmanj 34 let, je po poročanju BBC-ja odločilo sodišče.

Hasan je 15. septembra lani v vagonu s 93 potniki pustil doma izdelano bombo, napolnjeno z izvijači, noži, vijaki in maticami. Eksplozivno napravo je delno razneslo na postajališču Parsons Green na zahodu Londona. Več potnikov je v eksploziji utrpelo opekline in ureznine, eksplozija pa je povzročila tudi paniko, ob tem se je poškodovalo več deset potnikov.

Sodnik je Hasana označil za nevarnega in zahrbtnega posameznika, ki je pustil na cedilu državo, ki mu je dala zatočišče, dobrodelno organizacijo, ki je skrbela zanj, in kolidž, ki ga je obiskoval. Sodnik je še dejal, da domneva, da se je Hasan uril z džihadisti Islamske države v Iraku in da je starejši od 18 let.

Hasan je na sodišču izjavil, da ni imel namena poškodovati ljudi, da je bil zdolgočasen in pod stresom in je želel podtakniti ogenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

J. R.