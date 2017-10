Strmoglavljen ruski helikopter našli pred Svalbardskim otočjem

Vseh osem na krovu najverjetneje mrtvih

29. oktober 2017 ob 14:44

Oslo - MMC RTV SLO, STA

Ostanke ruskega civilnega helikopterja, ki je minuli teden strmoglavil skupaj z osemčlansko posadko, so našli 2,2 kilometra pred obalo v norveškem otočju Svalbard v Arktičnem oceanu, na globini 209 metrov.

Osem ljudi, ki so bili na krovu helikopterja, sicer še iščejo, a so najverjetneje v nesreči umrli.

Helikopter, na katerem je bilo pet članov posadke in trije znanstveniki, je strmoglavil v četrtek, ko je bil na poti iz nekdanje rudarske skupnosti Pyramid v Barentsburg na norveškem otočju.

V iskalni akciji so sodelovali morsko patruljno letalo, dansko letalo, dva norveška helikopterja in več plovil. Obenem so uporabili tudi manjšo robotsko podmornico.

Norveški so suverenost nad Spitsbergi oz. Svalbardom, ki leži tisoč kilometrov južno od Severnega tečaja, podelili na pariški mirovni konferenci leta 1920. Državljani vseh držav podpisnic pa uživajo enake pravice pri dostopu do otočja in pripadajočim vodam.

Rusija na otočju upravlja rudnik v mestu Barentsburg, ki je dom za številne ruske in ukrajinske rudarje.

