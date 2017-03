Švedska namerava uvesti obvezno služenje vojaškega roka

Mobilizirali bi 13 tisoč mladih obeh spolov

2. marec 2017 ob 13:56

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Po predlogu zakona bi švedska vlada mobilizirala 13 tisoč nabornikov, izmed katerih bi štiri tisoč izbrali za 11-mesečno služenje vojaškega roka.

Na Švedskem so obvezno služenje vojaškega roka ukinili leta 2010, saj niso zmogli zadostiti potrebam sodobne vojske. Na začetku julija bodo na Švedskem predvidoma mobilizirali okoli 13.000 Švedov, le okoli 4.000 pa jih bodo nato izbrali za služenje glede na njihovo motivacijo in sposobnosti. Med kandidati obeh spolov bodo rojeni leta 1999 in starejši. V vojsko bi izbrane kandidate vpoklicali na začetku prihodnjega leta.

"Vlada si želi stabilnejšega sistema dotoka ljudi in okrepiti svoje vojaške sposobnosti, ker so se spremenile varnostne razmere," je predlagano odločitev komentiral švedski obrambni minister Peter Hultqvist.

Zakon bo predvidoma sprejet

Švedska manjšinska vlada bo parlamentu predložila zakon za obvezno služenje vojaškega roka za vse, ki so se rodili leta 1999 ali pozneje. Predlog zakona bodo v parlamentu najverjetneje potrdili, saj je del dogovora med vlado in desnosredinsko opozicijo.

Švedska že dve stoletji ni bila vpletena v oboroženi konflikt na svojem ozemlju.

J. R.