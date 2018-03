Britanska policija smrt Gluškova preiskuje kot umor

Ruski diplomati bodo London zapustili 20. marca

16. marec 2018 ob 18:36

London,Moskva - MMC RTV SLO, STA

Po smrti 68-letnega ruskega državljana Nikolaja Gluškova, nekdanjega sodelavca ruskega tajkuna Borisa Berezovskega, na obrobju Londona je britanska policija sprožila preiskavo umora.

Preiskavo umora je policija sprožila po obdukciji trupla Gluškova, med katero so ugotovili, da je smrt povzročil pritisk na vrat. Policija je sicer dodala, da na tej stopnji preiskave ni znakov, ki bi njegovo smrt povezovali s poskusom umora nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere na začetku marca v Salisburyju.

Gluškov je umrl na svojem domu 12. marca. Bil je nekdanji namestnik direktorja ruskega državnega letalskega prevoznika Aeroflot. Leta 1999 je bil zaprt za pet let zaradi obtožb o pranju denarja in goljufije, poroča BBC. Po novi kazni za drug primer goljufije leta 2006 je pobegnil v Veliko Britanijo, kjer je zaprosil za azil in postal kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Bil je tesen prijatelj Borisa Berezovskega, izjemno bogatega ruskega poslovneža, ki je v Veliko Britanijo prišel leta 1999, ko se je razšel s Putinom. Leta 2013 so ga našli obešenega v svojem domu v Berkshiru.

Ruski preiskovalci uvedli svoji preiskavi

Medtem so ruski preiskovalci uvedli preiskavo poskusa naklepnega umora Julije Skripal, ki je bila skupaj z očetom Sergejem Skripalom žrtev napada z živčnim strupom.

S primerom se ukvarja preiskovalni odbor, ki odgovarja neposredno predsedniku Putinu, poroča francoska tiskovna agencija AFP, sporočilo za javnost odbora pa ne omenja Julijinega očeta. Oba sta po napadu 4. marca še vedno v bolnišnici v kritičnem stanju. Ruski preiskovalci so ob tem sporočili, da so pripravljeni sodelovati s pristojnimi britanskimi oblastmi.

Preiskovalni odbor je uvedel tudi ločeno preiskavo smrti Gluškova.

23 ruskih diplomatov v Veliki Britaniji, ki se jih je London odločil izgnati po tem, ko so britanske oblasti za napad v Salisburyju obtožile Moskvo, bo državo zapustilo 20. marca. To je po poročanju ruske tiskovne agencije RIA dejal ruski veleposlanik v Londonu.

Medtem je britanski zunanji minister Boris Johnson dejal, da je napad na Skripala najverjetneje odredil ruski predsednik Vladimir Putin. "Mislimo, da je zelo verjetno, da se je odločil za uporabo živčnega strupa na ulicah Velike Britanije, ulicah Evrope, prvič po drugi svetovni vojni," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Johnson.

"Vsakršno omenjanje našega predsednika ni nič drugega kot šokantno in neopravičljivo kršenje diplomatskih pravil," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Poudaril je, da je Rusija že večkrat zavrnila obtožbe o odgovornosti za napad.

Britanskim obtožbam zoper Rusijo glede napada na Skripala so se pridružile tudi druge zahodne zaveznice in zveza Nato. Britanska vlada je sprejela tudi sankcije proti Rusiji, vključno z izgonom 23 ruskih diplomatov iz Londona.

B. V.