Theresa May ostaja na čelu konservativcev in britanske vlade

Mayeva napovedala svoj umik pred volitvami leta 2022

12. december 2018 ob 09:43,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 22:42

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je preživela glasovanje o nezaupnici na čelu konservativne stranke, s čimer ostaja tudi predsednica vlade. Mayevo je podprlo 200 torijcev, proti njej pa jih je glasovalo 117. Za obstanek je Mayeva potrebovala 159 glasov.

Glasovanje je bilo tajno, izide volitev konservativcev je sporočil predsednik odbora 1922 Graham Brady. Večina v korist Mayeve je razmeroma tesna, a kljub temu ima najmanj eno leto mir pred morebitnimi vnovičnimi pozivi k umiku.

"Veliko kolegov je glasovalo tudi proti meni, a zdaj moramo stopiti skupaj, delovati v nacionalnem interesu in izpolniti voljo volivcev, ki so glasovali za brexit," je v prvem odzivu po glasovanju dejala Mayeva.

Že pred glasovanjem je premierka poslancem svoje stranke povedala, da bo z mesta vodje konservativcev odstopila pred parlamentarnimi volitvami leta 2022.

Za glavnega pobudnika glasovanja o nezaupnici velja konservativni poslanec Jacob Rees-Mogg, ki je h glasovanju o nezaupnici pozval kmalu po objavi dogovora o brexitu sredi novembra.

May: Pripravljena sem končati delo

Mayeva je v sredo dopoldne v izjavi na Downing Streetu povedala, da bi sprememba v vodstvu stranke ustvarila negotovost "v času, ko si to lahko najmanj privoščijo" in ko bi morali biti konservativci enotni, da bi lahko služili državi. Po njenem mnenju izbor novega vodje torijcev ne bi spremenil temelja pogajanj z EU-jem o brexitu niti razmerij v parlamentu. Dodala je, da novi vodja stranke ne bi imel časa za vnovična pogajanja o dogovoru o brexitu. "Pripravljena sem končati delo," je še zatrdila Mayeva, ki je vodenje torijcev in britanske vlade prevzela poleti leta 2016, potem ko je po referendumski odločitvi Britancev za izstop iz Unije odstopil David Cameron. Od prevzema premierskega stolčka vztraja, da si bo prizadevala za uresničitev volje volivcev in bo izpeljala brexit.

Morebitni nasledniki Johnson, Javid, Raab, Gove ...

Britanski mediji so v zadnjih dneh zaradi zapletov z brexitom že omenjali številna imena morebitnih naslednikov Therese May na čelu stranke. Med njimi so nekdanji zunanji minister Boris Johnson, notranji minister Sajid Javid, nekdanji minister za brexit Dominic Raab in minister za okolje Michael Gove.

Mayeva prestavila glasovanje o dogovoru o brexitu

Mayeva je začela voditi britansko vlado kmalu po referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU-ja junija 2016. Zaradi načrta o brexitu, ki ga je dosegla, pa je tarča kritik tako opozicije kot tudi znotraj svoje stranke. Zaradi nezadostne podpore dogovoru je premierka odpovedala za torek predvideno glasovanje o dogovoru o brexitu v britanskem parlamentu.

Mayeva v četrtek še v Bruselj

Mayeva se bo v četrtek udeležila tudi vrha voditeljev EU-ju v Bruslju, od koder pa so v London že sporočili, da so pogajanja končana in da ločitvenega sporazuma nikakor ne bodo odpirali, da pa so pripravljeni Mayevi pomagati zagotoviti ratifikacijo sporazuma.

