Thereso May čaka glasovanje o nezaupnici na položaju vodje stranke

Ni jasno, ali bo Theresa May glasovanje uspešno prestala

12. december 2018 ob 09:43

London - MMC RTV SLO, STA

Konservativni poslanci in poslanke bodo zvečer glasovali o nezaupnici britanski premierki Theresi May kot vodji Konservativne stranke.

Zbranih je bilo potrebnih 48 glasov med konservativnimi poslanci, ki pozivajo h glasovanju o vodstvu Konservativne stranke. Glasovanje poslancev in poslank bo potekalo med 18. in 20. uro po krajevnem času (19. in 21. uro po srednjeevropskem), izide pa bodo sporočili še danes.

Če bo nezaupnica izglasovana, bodo morali v stranki izvoliti novo vodstvo, Theresa May pa na teh volitvah ne bo mogla nastopiti. Če pa nezaupnica ne bo izglasovana, bo vodja konservativcev na položaju varna vsaj leto dni.

Obstaja tudi možnost, da bo Theresa May tudi ob morebitni zmagi na današnjem strankarskem glasovanju odstopila, če njena zmaga ne bo prepričljiva.

Za glavnega pobudnika glasovanja o nezaupnici velja konservativni poslanec Jacob Rees-Mogg, ki je h glasovanju o nezaupnici pozval kmalu po objavi dogovora o brexitu sredi novembra. Za zdaj še ni jasno, ali bo Rees-Moggu in somišljenikom uspelo. Za zamenjavo Therese May je potrebna večina od skupno 315 konservativnih poslancev in poslank.

Postopek izbire novega vodje bi trajal tedne

Če Theresa May glasovanja ne bo uspešno prestala, bodo morali konservativci kmalu izbrati novega vodjo. V primeru le enega ali dveh kandidatov bi bilo preprosto, če jih bo več, pa bo potekalo več krogov glasovanj. V vsakem bi izpadel po en kandidat z najmanj glasovi, dokler na koncu ne bi ostala le dva. Postopek bi lahko trajal več tednov.

Britanski mediji so v zadnjih dneh zaradi zapletov z brexitom že omenjali številna imena možnih naslednikov Therese May na čelu stranke. Med njimi so nekdanji zunanji minister Boris Johnson, notranji minister Sajid Javid, nekdanji minister za brexit Dominic Raab in minister za okolje Michael Gove.

Theresa May je začela voditi britansko vlado kmalu po referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU-ja junija 2016, zaradi načrta o brexitu, ki ga je dosegla, pa je tarča kritik tudi znotraj svoje stranke. Zaradi nezadostne podpore dogovoru je premierka odpovedala za včeraj predvideno glasovanje o dogovoru v britanskem parlamentu.

Ker je Konservativna stranka največja parlamentarna stranka, je po pričakovanjih njen vodja tudi premier.

B. V.