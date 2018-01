Tisoče Irancev bi lahko ubežalo smrtni kazni zaradi mamil

Iran letno usmrti na stotine zapornikov

10. januar 2018 ob 18:19

Teheran

Na tisoče Irancev bi se lahko izognilo smrtni kazni, potem ko so omilili nekatere kazni za kršitve zakonov zaradi trgovine z mamili.

V Iranu vsako leto usmrtijo več sto ljudi, od tega večino zaradi kazni za posedovanje ali prodajo mamil, kar je v islamski republiki strogo prepovedano.

Zdaj so oblasti ukinile smrtno kazen za nekatere kršitve zakonov v povezavi z mamili. Kot je po poročanju BBC-ja povedal predstavnik sodstva, bodo znova preučili primere vseh na smrt obsojenih zaradi mamil.

Že avgusta so iranski poslanci omilili zakonodajo in zvišali količino mamil, ki vodi do smrtne kazni. Tako so mejo pri kokainu zvišali s 30 gramov na dva kilograma, pri marihuani in opiatih pa so mejo zvišali za desetkrat, na 50 kilogramov.

Organizacije za človekove pravice so že pozdravile namero iranskih oblasti. Mahmud Amir Mohadam iz nevladne organizacije Človekove pravice v Iranu (IHR) s sedežem na Norveškem je za BBC povedal, da to pomeni enega ključnih korakov pri ukinjanju smrtne kazni po vsem svetu.

Mohadama skrbi le, da številni v vrsti na usmrtitev ne bodo deležni omilitve kazni, saj kaznovani zaradi mamil prihajajo z obrobja iranske družbe, zato tudi niso dobro obveščeni o spremembah kaznovanja in nimajo sredstev za pritožbe.

Tudi Amnesty International je pozdravil potezo Teherana, a želi videti še nadaljnji napredek. Po njihovih besedah na usmrtitev zaradi kazni v povezavi z mamili čaka 5.000 ljudi, izmed katerih jih je 90 odstotkov prvič kaznovanih in so stari od 20 do 30 let.

