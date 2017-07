Trgovanje Kitajske s Severno Korejo kljub sankcijam v vzponu

10-odstotno povišanje v prvih šestih mesecih

13. julij 2017 ob 16:46

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Trgovanje Kitajske s Severno Korejo se je kljub pritiskom ZDA, naj Kitajska uvede strožje sankcije, v prvih šestih mesecih povečalo za več kot 10 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Prejšnji teden je ameriški predsednik Donald Trump napadel Kitajsko zaradi trgovanja s Severno Korejo. Dejal je, da se je trgovanje v prvem četrtletju zvišalo za 40 odstotkov in izrazil dvom, ali Peking sploh pomaga pri spopadanju s severnokorejsko grožnjo.

Kitajska je večkrat ponovila, da nad Severno Korejo do podrobnosti izvaja predvidene sankcije Združenih narodov in v trgovanju z območji Severne Koreje, ki jih sankcije ne zadevajo, ne vidi ničesar spornega.

Tiskovni predstavnik kitajske carine Huang Songping je dejal, da se je v prvega pol leta trgovanje med Kitajsko in Severno Korejo povečalo za 10,5 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani, vrednost trgovanja v tem obdobju pa je ocenjena na 2,23 milijard evrov (2,55 milijard dolarjev).

Manj uvoza, a več izvoza

Kitajski uvoz iz Severne Koreje je padel za 13,2 odstotka na vrednost dobrih 770 milijard evrov, medtem ko se je izvoz povečal za 29,1 odstotek na vrednost 1,46 milijarde evrov.

Izvoz večinoma predstavljajo tekstilni izdelki in ostale dobrine, ki niso na seznamu embarga ZN-ja.

"Kitajska in Severna Koreja kot sosedi vzdržujeta običajno tržno sodelovanje," meni Huang in dodaja, da izvoz dobrin za vsakodnevno uporabo civilistov in humanitarnih dobrin ni del sankcij.

Številke ne kažejo na kitajsko neupoštevanje sankcij, meni Huang. Kitajska je februarja prenehala z izvozom premoga, medtem ko železo izvaža skladno z resolucijami ZN-ja.

Resolucije ZN-ja ne prepovedujejo izvoza železa

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang je poudaril, da resolucije ZN-ja ne vključujejo železa in železove rude ter da se resolucij ZN-ja ne sme zamenjevati z obsežnejšimi sankcijami proti severnokorejskemu jedrskemu programu.

Kitajske oblasti ob tem Južno Korejo in ZDA krivijo za krepitev napetosti v regiji s skupnimi vojaškimi vajami ter ju obtožujejo, da ne počneta dovolj za vzpostavitev pogovorov s Pjongjangom.

Nepričakovan vzpon trgovanja v prvem četrtletju hkrati zamegljuje dvoletni trend zmanjševanja trgovskih odnosov, piše kitajski državni časnik Global Times.

J. R.