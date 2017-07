ZDA Severni Koreji: Če bomo morali, bomo uporabili silo

Nesoglasja glede ukrepanja zoper Pjongjang

6. julij 2017 ob 07:18

Washington, New York - MMC RTV SLO/Reuters

ZDA so v sredo opozorile, da so pripravljene uporabiti silo za ustavitev severnokorejskega jedrskega raketnega programa, a so sporočile, da imajo vendarle raje diplomatsko pot.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je na srečanju Varnostnega sveta ZN-a dejala, da dejanja Pjongjanga "hitro zapirajo vse možnosti za diplomatsko rešitev" in da so ZDA pripravljene braniti sebe in svoje zaveznike, poroča Reuters.

"Ena od naših zmožnosti so naše precejšnje vojaške sile. Uporabili jih bomo, če bomo morali, a raje ne bi šli v tisto smer," je dejala. Veleposlanica je še pozvala Kitajsko, naj naredi več za ustavitev Severne Koreje.

Pjongjang je v torek izvedel preizkus medcelinske balistične rakete, ki naj bi lahko dosegla tudi celinski del ZDA. Severna Koreja je sporočila, da bi lahko raketa nosila veliko jedrsko konico. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer obljubil, da bo Pjongjangu preprečil razvoj tehnologije, ki bi mu omogočil, da zadene ZDA z jedrsko raketo.

Nove sankcije

Nikki Haley je dejala, da bodo ZDA v prihodnjih dneh predlagale nove sankcije zoper Severno Korejo, in opozorila, da bo šel Washington "v svojo smer", če Rusija in Kitajska ukrepov ne bosta podprli. Velik del izvajanja sankcij ZN-a leži na Kitajski, je še dejala veleposlanica Haley.

ZDA bi se lahko odločile tudi za sankcije zoper kitajska podjetja, predvsem banke, ki poslujejo s Severno Korejo, pravijo ameriški uradniki. Kitajski veleposlanik pri ZN-ju Lju Džjeji (Liu Jieyi) je medtem severnokorejski preizkus označil za "nesprejemljivega" in za "očitno kršitev" resolucij ZN-a, vse vpletene države pa je pozval k zadržanosti in dialogu ter izogibanju provokacijam.

Rusija: Sankcije ne bodo rešile vprašanja

Rusija je medtem sporočila, da vojaška sila ne bi smela biti eden od možnih ukrepov zoper Severno Korejo, Moskva pa je pozvala tudi k zaustavitvi nameščanja ameriškega raketnega obrambnega sistema v Južni Koreji. Ob tem je namestnik ruskega veleposlanika pri ZN-u še dejal, da so poskusi Severno Korejo gospodarsko zadušiti "nesprejemljivi" in da sankcije ne bodo rešile tega vprašanja.

Kim Džong Un: ZDA naj opusti sovražno politiko

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je dejal, da se Pjongjang ne bo pogajal z ZDA glede svojega razvoja orožja, dokler Washington ne opusti svoje sovražne politike do Severne Koreje.

B. V.