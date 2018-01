Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Eksplozija na tržnici je odjeknila zjutraj, ko je gneča največja. Foto: Reuters Dodaj v

Trije mrtvi v napadu na tržnici na jugu Tajske

Pokrajina je že desetletja prizorišče napadov upornikov

22. januar 2018 ob 11:40

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V napadu na tržnici v južni tajski provinci Jala, v katerem je eksplodiral motor bomba, so umrli trije ljudje, ranjenih je 22. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

"Kriminalci so podtaknili bombo na motor in ga parkirali ob voziček na tržnici. Močna eksplozija je zahtevala tri življenja," je dejal tiskovni predstavnik poveljstva za notranjo varnost, ki je vladni varnostni organ v pokrajini.

Policija je sporočila, da je bil motor blizu stojnice s svinjino, ki je za muslimane strogo prepovedana. Med žrtvami je lastnica omenjene stojnice.

Večinsko muslimanske pokrajine Narathivat, Patani in Jala na jugu Tajske so že dolgo prizorišče napadov uporniških malajskih muslimanov, ki si prizadevajo za avtonomijo. V več sto spopadih in napadih je bilo od leta 2004 ubitih več kot 6.000 ljudi, v zadnjih letih pa se je število napadov močno zmanjšalo. Poznavalci, ki spremljajo dogajanje, pravijo, da se je nasilje lani zmanjšalo na rekordno nizko raven, čeprav mirovnih pogovorov skorajda ni bilo. Tajska vlada si je prizadevala za oživitev pogajanja z uporniškimi skupinami, ki jih je začela prejšnja vlada, toda napredka skoraj ni bilo, je pa tja poslala več varnostnih sil.

Tržnica, priljubljena med muslimani in budisti, je bila med napadom polna ljudi. Za zdaj ni jasno, ali je bil napad uperjen proti kateri verski skupnosti, se pa oblasti bojijo, da bodo uporniki znova začeli napadati predvsem civilne cilje.

K. T.