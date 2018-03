Trump krepi odnose s Tajvanom, Kitajska na nogah

17. marec 2018 ob 20:39

Washington/Peking - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki dovoljuje visokim ameriškim predstavnikom potovanja v Tajvan na srečanja s tajvanskimi kolegi. Peking je že izrazil "odločno nasprotovanje".

Zakon o potovanjih v Tajvan dovoljuje neomejena potovanja ameriškim uradnikom v Tajvan oziroma tajvanskim uradnikom v ZDA. Kot so sporočili iz Bele hiše, zakon "spodbuja obiske med ameriškimi in tajvanskimi uradniki na vseh ravneh".

Ameriški predstavniki sicer že zdaj lahko potujejo v Tajvan, tajvanski uradniki pa občasno obiščejo Belo hišo, vendar srečanj običajno ne izpostavljajo, da ne bi ujezili Pekinga.

ZDA so uradne stike s Tajvanom prekinile leta 1979 v prid odnosom s Pekingom. Washington je od takrat naprej spoštoval stališče Kitajske, da je Tajvan del njenega ozemlja. S Tajvanom pa je ohranil trgovinske odnose in mu prodaja orožje.

Iz Bele hiše so še sporočili, da bi zakon, ki so ga v kongresu soglasno podprli, začel veljati tudi brez Trumpovega podpisa.

Tajvanske oblasti so potezo ZDA pozdravile in dodale, da "se veselijo poglabljanja odnosov z Washingtonom". "ZDA so najpomembnejša zaveznica Tajvana," so dodali iz pisarne tajvanskega predsednika Tsai Ing-wena.

Kršenje načela ene Kitajske

Kitajska pa se je jezno odzvala. Kitajsko veleposlaništvo v ZDA je sporočilo, da določeni členi zakona "resno kršijo načelo ene Kitajske, ki je politična podlaga kitajsko-ameriških odnosov". ZDA so pozvali, naj ustavi prizadevanja za uradne vezi ali bistveno izboljšanje odnosov s Tajvanom, da bi se tako izognili "povzročitvi resne škode kitajsko-ameriškim odnosom ter miru in stabilnosti v Tajvanski ožini."

Do Trumpovega podpisa prihaja v času napetih odnosov med Washingtonom in Pekingom zaradi napovedane uvedbe ameriških carin na uvoz jekla in aluminija.

A. P. J.