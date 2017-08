Tajvan poziva Kitajsko k zadržanosti pri vojaških aktivnostih

Na otoku na oblasti zagovorniki neodvisnosti

16. avgust 2017 ob 12:55

Tajpej - MMC RTV SLO, Reuters

Tajvanska vojska je v visoki pripravljenosti po nekajdnevnih vajah kitajske vojske v bližini otoka, katerega neodvisnosti Peking ne priznava in ga obravnava kot del svojega ozemlja.

Gre za zadnje v nizu kitajskih vojaških vaj v bližini Tajvana in Japonske, v katerih so sodelovali tudi bombniki in napredni lovci. Nekajkrat so kitajska letala vstopila v identifikacijsko območje tajvanske zračne obrambe, vsakokrat pa je Tajvan v zrak na opazovanje poslal tudi svoja letala.

Tajvanska vojska je sporočila, da so njene zračne sile in mornarica v pripravljenosti, da preprečijo vdore v tajvanske ozemeljske vode in zračni prostor. "S tem se soočamo že dolgo časa in svoje državljane pozivamo, naj ne skrbijo," je dejal tiskovni predstavnik tajvanske vojske Čen Čund Dži, ki je zagotovil, da bodo naredili vse za preprečitev stopnjevanja napetosti.

Eno od kitajskih letal naj bi preletelo ožino med Tajvanom in Filipini ter se nato podalo proti severovzhodu v bližino japonskega otoka Miyako. Tajpej je po zadnjih incidentih pozval Peking k zadržanosti.

Identifikacijska območja zračnih obramb se razlikujejo od države do države, po navadi pa zajemajo širše območje kot zračni prostor države in služijo za opozarjanje na morebitno približevanje tujih letal ozemlju neke države.

Kitajska se še ni odzvala na obtožbe Tajvana, vendar je svoje vojaške vaje v preteklosti vedno opisovala kot rutinske. Čen je povedal, da je kitajsko letalo verjetno zbiralo obveščevalne podatke o tajvanski vojski, vendar sam zagotavlja, da so že pred tem sprejeli potrebne ukrepe za zaščito občutljivih podatkov.

Peking pripravljen tudi na spopad

Odnosi med Pekingom in Tajpejem so se znatno poslabšali, potem ko je lani predsednica otoka postala Caj Ingven iz Demokratsko napredne stranke (DPP), ki velja za zagovornico neodvisnosti, o čemer pa kitajska stran noče niti slišati.

Pred izvolitvijo Cajeve so bili na Tajvanu na oblasti kitajski nacionalisti iz stranke Kuomintang in pod njihovo vladavino so se odnosi med celino te otokom otoplili, kar pa je pri mnogih prebivalcih vzbujalo skrb pred prevelikim podrejanjem Pekingu.

Kitajska je vedno jasno nasprotovala neodvisnosti otoka in nikoli ni izključila možnosti vojaškega posredovanja, če bi bilo treba prevzeti nadzor nad Tajvanom. Večkrat je oblasti v Tajpeju opozorila, da bodo kakršni koli koraki k neodvisnosti vodili do vojaškega odziva.

V zadnjih letih Kitajska pospešeno posodablja svoje vojaške sile, ki se krepijo z novimi radarsko slabo opaznimi letali in z doma narejenimi letalonosilkami, kar ji bo omogočilo delovanje daleč od svoje obale.

Tajvan se večinoma zanaša na ameriško orožje, v zadnjem času pa pritiska na ZDA, da bi mu prodale še več naprednejše oborožitve za boljše soočanje s kitajsko grožnjo.

G. V.