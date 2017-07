Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Reince Priebus se poslavlja s položaja vodje Trumpovega kabineta. Foto: EPA Sorodne novice Menjava obraza Trumpove administracije: Sean Spicer odstopil Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trump na čelo kabineta namesto Priebusa postavil Kellyja

Scaramucci je dobil bitko proti Priebusu

28. julij 2017 ob 23:19

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je naredil menjavo na položaju vodje kabineta - tega bo namesto Reincea Priebusa odslej vodil minister za domovinsko varnost general John Kelly.

Ameriški predsednik je odločitev sporočil prek Twitterja. Dogajanje v Washingtonu je bilo zadnje dni zelo napeto. Priebus se je znašel pod velikim pritiskom, ko ga je Trumpov novoimenovani direktor za komuniciranje Anthony Scaramucci javno osumil, da je mogoče, da informacije iz Bele hiše uhajajo prek njega.

"John je opravil spektakularno delo kot minister za domovinsko varnost. Je resnična zvezda moje administracije," je novemu vodji kabineta, sicer upokojenemu generalu Kellyju, polaskal Trump.

Ameriški in svetovni mediji so bili zadnje dni polni zapisov o hudem boju znotraj vrha ameriške administracije. Scaramucci, nekdanji finančnik z Wall Streeta, je bil poln ostrih besed do Priebusa, pa tudi Trumpovega svetovalca Steva Bannona.

Scaramuccijevo imenovanje prejšnji teden je privedlo tudi do odstopa tiskovnega predstavnika Bele hiše Seana Spicerja, ki naj bi protestno odstopil, ker se ni strinjal s Trumpovo odločitvijo, da na mestu vodje komunikacijske ekipe Spicerja zamenja s finančnikom Scaramuccijem.

