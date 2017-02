Trump naj bi spremenjen ukaz o prepovedi vstopa podpisal še ta teden

V ponedeljek novi protesti proti Trumpu

21. februar 2017 ob 09:08

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump pripravlja spremenjen izvršni ukaz o priseljencih in beguncih, potem ko je prvi povzročil množične proteste po ZDA, zmedo na letališčih in sodne spore.

Ti so se končali z blokado ukaza na prizivnem sodišču San Francisca. Trump je s prvim izvršnim ukazom začasno prepovedal vstop v ZDA državljanom pretežno muslimanskih držav, Sirije, Irana, Iraka, Sudana, Jemna, Somalije in Libije ter prav tako začasno prepovedal vstop vsem beguncem razen tistim iz Sirije, za katere pa je bila uvedena prepoved vstopa za nedoločen čas.

Odlok je uvodoma veljal tudi za imetnike dovoljenj za delo in bivanje v ZDA iz omenjenih sedmih držav, kar je administracija naknadno odpravila. Nov ukaz, ki naj bi ga Trump po poročanju ameriških medijev podpisal še ta teden, te prepovedi več ne vsebuje. Prav tako ne bo prepovedi vstopa za tiste, ki že imajo vizume, ampak bo vlada le začasno prenehala z njihovo izdajo na novo.

Ne bo več veljal za dvojne državljane

Nov odlok naj bi uvajali več dni, da ljudje ne bodo spet obtičali na letališčih kot prej. Veljal pa ne bo niti za dvojne državljane, na primer Francoze libijskega izvora, ki potujejo s francoskim potnim listom in podobne primere. Glede beguncev iz Sirije pa naj prepoved ne bi več veljala za nedoločen čas.

Trump je dejal, da želi s takim ukazom "zaščititi naše ljudi", hkrati pa bo zadovoljil sodišča, ki so ustavila prejšnjo različico prepovedi. "Nov ukaz se bo prilagodil temu, kar je bila po mojem mnenju zelo slaba odločitev," je blokado sodišč komentiral ameriški predsednik. Nov, bolj poenostavljen, odlok bo torej pojasnil točko, ki je povzročila zmedo pri prejšnji, da ne bo vplival na imetnike zelene karte.

Medtem so v ZDA na dan predsednika, ki so ga obeležili v ponedeljek, potekali protesti proti Trumpu. Odvili so se pod geslom "Ni moj predsednik". Protestniki v New Yorku, Chicagu, Los Angelesu, Atlanti, Miamiju, Portlandu in nekaj drugih mestih so izražali nasprotovanje njegovi politiki do priseljencev, do okolja, do ustave in zahtevali, da se ga odstavi, ker da še vedno deli državo. Po neuradnih ocenah se je v New Yorku zbralo približno 10.000 ljudi. Protesti so bili večinoma mirni, le v Portlandu je prišlo do nekaj aretacij, ker se protestniku niso umaknili po ukazu policije. Ponekod so se zbrali tudi Trumpovi privrženci.

T. J.