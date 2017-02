ZDA zaradi prepovedi vstopa v državo preklicale več kot 100.000 vizumov

Zaslišan tudi nekdanji norveški premier

3. februar 2017 ob 21:33

Washington - MMC RTV SLO/STA

Zaradi vstopa v ZDA za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav so ameriške oblasti preklicale več kot 100.000 vizumov. Številka je postala javna zaradi tožbe jemenskih bratov, ki sta morala po prihodu v Washington zapustiti državo.

Potem ko sta Tarek in Amar Akel Mohamad vložila tožbo, ker sta bila po prihodu v ameriško glavno mesto v soboto prisiljena vrniti se v Etiopijo, je na zaslišanju na zveznem sodišču v Virginiji odvetnik ministra za pravosodje razkril, da je bilo po uvedbi prepovedi preklicanih več kot 100.000 vizumov, poroča britanski Guardian.

Brata Mohamad sta bila na letališču Dulles prisiljena predati svoja vizuma predstavnikom ministrstva za domovinsko varnost, navajata v tožbi. Medtem ko sta se morala onadva vrniti v Etiopijo, je bilo po ocenah med 100 in 200 ljudi pridržanih, med njimi za več ur tudi petletni deček iz Irana.

Le dan po začetku prepovedi je zvezna sodnica v New Yorku ukazala zaustavitev deportacij ljudi z veljavnimi vizumi iz držav, na katere se nanaša prepoved. Državni tožilci več zveznih držav iz vrst demokratov so medtem ukrep označili za neustavnega, ZN-ov visoki komisar za človekove pravice Zeid Raas Al Husein pa za nezakonitega, saj da gre za diskriminacijo ljudi zgolj na podlagi njihovega državljanstva.

Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj dni po uvedbi prepovedi na Twitterju sicer sporočil, da je bilo le 109 ljudi pridržanih oziroma jim je bilo prepovedano vstopiti v ZDA. Spomnimo, ZDA so uvedle 90-dnevno prepoved vstopa v državo za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav (Jemen, Sirija, Irak, Iran, Sudan, Libija, Somalija) in 120-dnevno prekinitev sprejemanja beguncev z vsega sveta, pri čemer ta prekinitev v primeru beguncev iz Sirije velja celo do preklica.

Na letališču zadrževan tudi nekdanji norveški premier

Kot je sporočil nekdanji norveški premier Kjell Magne Bondevik, je bil tudi on na letališču v Washingtonu zadrževan za eno uro, ker je imel v potnem listu vizum za obisk Irana. Incident je opisal kot provokacijo, poroča Slovenska tiskovna agencija, ki navaja francosko tiskovna agencijo AFP.

"Res ni razloga, da se bojijo nekdanjega predsednika vlade, ki je bil večkrat na uradnem obisku v ZDA, tudi v Beli hiši," je za norveško televizijo TV2 povedal 69-letni Bondevik, ki je bil norveški premier med letoma 1997 in 2005. Povedal je, da so ga predstavniki ameriške imigracijske agencije eno uro zasliševali, zakaj ima v diplomatskem potnem listu iranski vizum.

Bondevik sicer vodi organizacijo za varstvo človekovih pravic Oslo Centre. V Washington je dopotoval v torek, da bi se udeležil nacionalnega molitvenega zajtrka, ki je potekal v četrtek in na katerem je udeležence nagovoril tudi Trump. Bondevik se je že vrnil na Norveško.

