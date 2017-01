Trump: Nova vizija, ki bo vodila državo, je "Najprej ZDA"

Slovesnosti naj bi se udeležilo 850.000 ljudi

20. januar 2017 ob 08:07,

zadnji poseg: 20. januar 2017 ob 18:47

Washington - MMC RTV SLO/STA

"Ta trenutek je vaš trenutek. Pripada vsem, ki ste se zbrali tukaj, in vsem po ZDA, ki nas gledajo," so bile ene prvih besed novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je poudaril, da bo na prvem mestu njegovega predsedovanja skrb za interese ZDA in Američanov.

Trump je po prisegi v govoru napovedal spremembe v vodenju države. Uvodoma se je zahvalil svojemu predhodniku Baracku Obami in nekdanji prvi dami Michelle Obama za pomoč pri prenosu oblasti. Kot je dejal, pa to ni običajen prenos oblasti od enega na drugega predsednika, temveč naj bi šlo za prenos oblasti v roke ljudi.

Po njegovih besedah bo postal 20. januar 2017 znan kot dan, ko so ljudje prevzeli oblast v tej državi, je dejal novi predsednik. "Ta trenutek je vaš trenutek. Pripada vsem, ki ste se zbrali tukaj, in vsem po ZDA, ki nas gledajo," je dejal Trump.

Poudaril je, da mora država služiti svojim državljanom, in dodal, da veliko ljudi ne živi v dobrih razmerah. Omenil je propadajoče tovarne in težave z mamili in nasiljem. To se bo po njegovih besedah končalo "zdaj in tukaj".

Trump je omenil, da so ZDA skozi desetletja pomagale drugim državam in njihovim vojskam, da so branile meje drugih držav in porabile na tisoče milijard po svetu, medtem ko je domača infrastruktura propadala.

Dogajanje lahko spremljate na MMC TV.



"Najprej ZDA"

Zato bo nova vizija, ki bo vodila ZDA, "Najprej ZDA". Trump je ob tem napovedal obsežno gradnjo in obnovo infrastrukture po državi. Poudaril je tudi dve glavni vodili: "Kupuj ameriško in najemaj ameriško".

Trump ni pozabil na, kot se je izrazil, "radikalni islamski terorizem", ki ga bodo "povsem izbrisali z obličja Zemlje" in zoper katerega bodo ZDA "združile civiliziran svet".

Kot je dejal, jih ne sme biti strah. Dodal je še, da jih bodo branili ameriška vojska in policija ter Bog. "Čas praznih besed je minil, prihaja čas dejanj," je še dejal novi predsednik ZDA.

Prisegel na dveh biblijah

Trump je prisegel na dveh Svetih pismih, svojem in tistem, na katerem je pred 156 leti prisegel Abraham Lincoln. Zaprisegel ga bo predsednik vrhovnega sodišča John Roberts. Na prisegi je sodelovalo rekordnih šest verskih voditeljev, med njimi newyorški katoliški kardinal Timothy Dolan, ki je lani počastil newyorške Slovence ob 100. obletnici cerkve sv. Cirila.

Inavguracije so se udeležili številni ameriški politiki, diplomatski zbor in drugi gostje, slovesnost pa naj bi spremljalo okoli 850.000 ljudi. Med drugim pa je inavguracijo bojkotiralo skoraj 50 demokratskih senatorjev, pa tudi številne znane osebnosti.

Inavguracijo v strogo varovanem Washingtonu spremljajo tudi protesti Trumpovih nasprotnikov in nekatere skupine naj bi pripravljale aktivno motenje slovesnosti. Največji protest pričakujejo v soboto v Washingtonu, kjer naj bi se zbralo več sto tisoč žensk in drugih na Pohodu milijona žensk.

Po prisegi bo Trump s prvo damo Melanio gost na kongresnem kosilu. Sledila bo parada oziroma sprehod od kongresnega griča po aveniji Pensilvanija mimo Trumpovega hotela do Bele hiše. Tam bo ogled parade, sprejem, kasneje pa bo sledila serija plesnih zabav po glavnem mestu.

Trump in Melania Trump sta se zjutraj najprej odpravila na zajtrk v Belo hišo, ki sta ga pripravila odhajajoči predsednik Barack Obama in prva dama Michelle, še prej pa sta se zakonca Trump udeležila maše v cerkvi sv. Janeza v Washingtonu.

Po končani paradi bo Trump že lahko začel podpisovati izvršne ukaze, s katerimi bi lahko izničil Obamove.

Pred Kapitolom so zbrani tudi številni protestniki, ki se ne strinjajo s Trumpovo izvolitvijo.

Zjutraj na mašo in zajtrk v Beli hiši

Trump in Melania sta prespala v uradni rezidenci visokih gostov Bele hiše Blair House. Zjutraj sta se odpravila na zajtrk v Belo hišo, ki sta ga pripravila odhajajoči predsednik Barack Obama in prva dama Michelle. Pred zajtrkom sta se Trump in njegova žena udeležila maše v cerkvi sv. Janeza v Washingtonu.

V Washington je Trump z družino sicer priletel v četrtek z vojaškim letalom in se najprej na vojaškem pokopališču v Arlingtonu s podpredsednikom Mikom Penceom in družinskimi člani udeležil polaganja venca pred grobnico neznanemu junaku.

V četrtek zvečer je imel Trump sprejem tudi na železniški postaji Union, kjer je že napovedal zmago tudi na naslednjih volitvah leta 2020.

G. V., B. V.