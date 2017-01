Trump pripravljen sodelovati z Rusijo in Kitajsko, a pod določenimi pogoji

Trump že razjezil Peking

14. januar 2017 ob 09:44

Washington - MMC RTV SLO/STA

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je pripravljen sodelovati z Rusijo in Kitajsko, če bosta kooperativni. Sankcije proti Rusiji bi lahko odpravili, politika ene Kitajske pa je pod vprašajem.

V pogovoru za Wall Street Journal je Trump, ki bo čez manj kot teden dni prevzel položaj predsednika ZDA, dejal, da bodo nedavno uvedene sankcije proti Rusiji ostale v veljavi še "vsaj nekaj časa", potem pa bi jih lahko odpravili.

Pogoj za to je pomoč Moskve Washingtonu v boju proti islamskemu ekstremizmu in na drugih področjih. "Če se dobro razumeš in če nam Rusija res pomaga, zakaj bi imeli sankcije, če nekdo počne res dobre stvari," je dejal. Trump je še izrazil upanje, da se bosta z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečala.

Ena Kitajska stvar pogajanj

Trump je tudi dejal, da je politika ene Kitajske, v skladu s katero ZDA priznavajo, da je Tajvan del Kitajske, stvar pogajanj. S tem da je postavil politiko ene Kitajske pod vprašaj, je močno razburil uradni Peking.

Kot je dodal, mora Kitajska z uvedbo drsečega tečaja svoje valute omogočiti konkurenčnost ameriškim podjetjem. Zatrdil je sicer, da Kitajske ne bo razglasil za valutnega manipulatorja, takoj ko bo prevzel položaj.

B. V.