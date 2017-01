Obamovo zadnje srečanje z novinarji ni minilo brez težkih vprašanj

Zagovarjal odločitev za pomilostitev Chelsea Manning

18. januar 2017 ob 22:08

Washington - MMC RTV SLO/STA

Čeprav je bil ton zadnje novinarske konference Baracka Obame izrazito pozitiven, pa je sedma sila vseeno odhajajočemu predsedniku ZDA zastavila kar nekaj težkih vprašanj. Tudi tokrat ni šlo brez govora o Rusiji in Trumpu, precej časa je predsednik namenil tudi upravičevanju torkove pomilostitve vojakinje Chelsea Manning.

Obama je sicer na svoji zadnji novinarski konferenci, preden bo položaj v petek predal Donaldu Trumpu, izrazil hvaležnost novinarjem za težka vprašanja, ki so nujna zato, da vlada bolje opravlja svoje delo.

Obama je konferenco začel z mislijo in molitvijo za 41. predsednika ZDA Georga Busha starejšega, ki je na intenzivni negi v bolnišnici v Houstonu zaradi težav z dihanjem. V bolnišnici je tudi njegova žena Barbara (91), ki je imela nekaj težav s slabostjo in kašljem. 92-letni predsednik naj bi se sicer počutil bolje in kmalu naj bi ga izpustili iz bolnišnice.



Novinarjem je Obama izrazil željo, da bodo podobno odločno opravljali svoje delo tudi pri prihajajoči administraciji, in veselje, da bo lahko v prihodnje potrošnik novic, ne pa njihov predmet.

Za slovo razburil republikance

Republikanci so sicer danes ognjevito napadli Obamovo odločitev, da zniža zaporno kazen Chelsea Manning, ki je bila še kot vojak Bradley Manning aretirana leta 2010 in po sodnem procesu obsojena na 35 let zaporne kazni zaradi predaje državnih skrivnosti spletni strani WikiLeaks. Obama je kazen Manningovi, ki si je v zaporu že dvakrat skušala vzeti življenje, zmanjšal na sedem let, kar pomeni, da bo izpuščena maja.

Obama je na pričakovano prvo vprašanje o tem odgovoril, da Chelsea ni povsem pomilostil, ampak ji je le znižal kazen, ki se mu zdi pretirana v primerjavi s tem, kar so dobili drugi za podobna dejanja. Smiselno se mu je zdelo, da kazen zniža, ne pa tudi, da izda popolno pomilostitev. Pravici naj bi bilo zadoščeno, ker "kazen mora biti, ko gre za nacionalno varnost, kjer lahko gre za življenja ljudi na terenu".

Šaljivi predsednik

Obama se je v uvodu pošalil, da se novinarji neupravičeno pritožujejo nad njegovimi dolgimi odgovori, saj sami zastavljajo vprašanja v šestih delih. Na vprašanje o Rusiji in Trumpovi napovedi ukinitve sankcij, ki je bilo kratko, je Obama na dolgo in široko pojasnjeval, zakaj so bile sankcije uvedene in zakaj so upravičene. V bistvu je povedal, da si je za sankcije kriva Rusija sama zaradi dejanj v Ukrajini, ZDA pa morajo braniti osnovno načelo, da se velike države ne morejo nasilno vesti do malih. Ukinitev sankcij brez odprave razlogov zanje zato zanj ni smiselna, je pa vztrajal, da si je vseskozi prizadeval za dialog z Rusijo.

Ker je kar nekaj demokratskih kongresnikov napovedalo bojkot petkove Trumpove inavguracije, Obama sam pa zagovarja "mirno predajo oblasti", so ga novinarji vprašali, kako komentira odločitev strankarskih kolegov za bojkot. Obama tega ni želel komentirati, je pa dejal, da se bo skupaj s prvo damo Michelle Obama inavguracije udeležil. Po upokojitvi pa si bo vzel čas, da pri sebi predela "neverjetno izkušnjo, skozi katero je šla njegova družina v zadnjih osmih letih". Takoj po Trumpovi prisegi bodo šli Obamovi najprej na počitnice v kalifornijski Palm Springs, nato pa se bodo vrnili v Washington v hišo, ki je blizu poslopja slovenskega veleposlaništva.

Za zadnje vprašanje konference je Obama izbral eno izmed novinark, ki ga je spremljala še kot senatorja v Illinoisu, ta pa ga je vprašala po hčerkah in njunem odzivu na Trumpovo zmago. Obama je Sasho in Malio, ki sta praktično zrasli v Beli hiši, pohvalil kot izjemni dekleti, ki ga vsak dan navdušujeta in impresionirata, je pa priznal, da sta bili ob zmagi republikanskega izzivalca Hillary Clinton precej razočarani. A kot je poudaril, se zaradi Trumpove zmage ne kujata, kar ga dela najbolj ponosnega, pa je, da tudi nista cinični zaradi nje. "Nista zavzeli stališča, da ker njuna stran ni zmagala, to avtomatično pomeni, da ju je Amerika nekako zavrnila ali zavrnila njune vrednote."

Obama svoj položaj zapušča z enim najvišjih deležev podpore za odhajajočega predsednika, medtem ko Trump položaj nastopa z enim najnižjih deležev podpore, če ne najnižjim. Novinarjem se novi predsednik ZDA ni kaj dosti bolj prikupil tudi z današnjo napovedjo, da bo sam izbiral, kateri predstavniki medijev se bodo njegovih konferenc lahko udeležili in kateri ne.

