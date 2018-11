Trump obljublja celovito poročilo o umoru Hašokdžija v dveh dneh

Mediji so poročali, da Cia meni, da je umor naročil

Ameriški predsednik Donald Trump je obljubil "zelo celovito poročilo" o umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v prihodnjih dveh dneh. Ugotovitev Cie, da za umorom stoji savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, o čemer so poročali mediji, je označil za preuranjeno.

"Zgodila se je grozljiva stvar, umor novinarja," je v soboto v Malibuju v Kaliforniji dejal Trump. "Zelo, zelo slabo. Hašokdži. In nekdo, ki je bil spoštovan. To se nikoli ne bi smelo zgoditi," je dodal.

"In imeli bomo zelo celovito poročilo v prihodnjih dveh dneh, verjetno v ponedeljek ali torek," je nadaljeval Trump. Poročilo bo po njegovih besedah vsebovalo, "kakšen je bil celoten vpliv, kdo ga je povzročil (umor) in kdo ga je zagrešil".

Glede poročanja medijev, da je ameriška obveščevalna služba Cia ugotovila, da je umor naročil savdski prestolonaslednik bin Salman, je Trump dejal, da "niso še ničesar ugotovili, prezgodaj je še".

"To je bilo zelo preuranjeno poročanje," je komentiral članek časopisa Washington Post, ki je poročal o ugotovitvah Cie.

"Vendar je to mogoče – bomo videli. Poročilo bomo imeli v torek. In bo zelo celovito. Do takrat delamo stvari nekaterim ljudem, za katere vemo, da so bili vpleteni, in smo zelo ostri do veliko ljudi," je izjavil Trump.

Pred tem je zunanje ministrstvo v Washingtonu zanikalo poročanje ameriških medijev in zatrdilo, da ZDA še niso sprejele končnega sklepa, kdo stoji za umorom do savdskega režima kritičnega novinarja.

Trump ni hotel poslušati posnetka umora

Trump je v pogovoru za televizijo Fox News dejal, da je bil seznanjen z zvočnim posnetkom Hašokdžijevega umora, vendar ga ni hotel poslušati. "Ker je trpeč posnetek. To je grozen posnetek," je dejal. "Bilo je zelo nasilno, zelo zlobno in grozno," je dodal.

Na vprašanje, ali se mu je savdski prestolonaslednik zlagal glede svoje vloge pri umoru, je Trump dejal: "Ne vem. Kdo bi lahko vedel? Lahko pa povem, da ima veliko ljudi (...), ki pravijo, da ne ve nič."

"Povedal mi je, da nima nič s tem. To mi je povedal, rekel bi, petkrat ob različnih priložnostih, nazadnje pred nekaj dnevi," je zatrdil Trump, ki je ob tem priznal, da so bili v umor verjetno vpleteni ljudje blizu princu, vendar se sam želi "držati zaveznika, ki je bil na različne načine zelo dober".

Hašokdžija so ubili 2. oktobra v prostorih savdskega konzulata v Carigradu, kamor je šel urejat dokumente za poroko.

Riad trdi, da je bil kritični novinar, ki je pisal tudi za Washington Post, ubit po nesreči, Turčija pa zagotavlja, da je bil umor naklepen, in zahteva izročitev odgovornih. Savdski režim to zavrača. Savdski tožilec je 11 ljudi obtožil umora, za pet izmed njih pa zahteva smrtno kazen.

