Trump odobril oboroževanje kurdskih sil v Siriji

Ankara ne bo zadovoljna

9. maj 2017 ob 21:32

Washington - MMC RTV SLO

Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ameriški predsednik Donald Trump odobril dobavo orožja kurdskim sila, ki se v Siriji borijo proti t. i. Islamski državi.

Predstavnica ministrstva Dana White je dejala, da bodo kurdske sile znotraj Sirskih demokratičnih sil opremili, da bodo pomagali pregnati IS iz oporišča te skupine, mesta Raka.

ZDA se sicer "dobro zavedajo" pomislekov Turčije glede te odločitve, so sporočili na ministrstvu. Ankara namreč sirske Kurde označuje za teroriste oziroma jih povezuje z Delavsko stranko Kurdistana (PKK), ki jo je Turčija označila za teroristično skupino in jim želi preprečiti, da bi zavzeli še več ozemlja v Siriji. "Želimo zagotoviti ljudem in vladi Turčije, da so ZDA zavezane preprečevanju dodatnih varnostnih tveganj in varovanju naše Natove zaveznice," je dejala predstavnica obrambnega ministrstva ZDA.

Washington meni, da bodo kurske sile (YPG) ključne za zasedbo Rake, saj jih vidi kot najbolj disciplinirane in organizirane med skupinami, ki se borijo proti IS-ju. Ameriški viri po poročanju BBC-ja pravijo, da so ZDA prejele zagotovila od Kurdov, da bodo po pregonu IS-ja upravljanje Rake prepustili sirskim Arabcem.

Mitraljezi, oklepna vozila, buldožerji

Vir v ministrstvu je za BBC dejal, da bodo ZDA poslale strelivo, ročno orožje, manjše in večje mitraljeze, pa tudi buldožerje in oklepna vozila. ZDA naj bi kasneje opremo hotele dobiti nazaj, je še dejal vir na ministrstvu. Ni sicer pojasnjeno, kdaj naj bi začeli orožje dobavljati.

SDF, ki ga sestavljajo kurdske in arabske milice, podpirajo ameriške posebne sile in koalicija pod vodstvom ZDA z zračnimi napadi. SDF se trenutno spopada z IS-jem za nadzor nad mestom Tabka, ki je poveljniško središče IS-ja okoli 50 kilometrov od Rake.

B. V.