ZDA potrdile: V Sirijo napotili dodatnih 400 vojakov

Dodatni vojaki so v Sirijo prispeli v zadnjih nekaj dneh

9. marec 2017 ob 12:38

Bejrut/Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

ZDA so na pomoč sirskim opozicijskim silam, ki se na severu Sirije bojujejo proti samooklicani Islamski državi, poslale dodatnih 400 vojakov.



Tiskovni predstavnik koalicije pod vodstvom ZDA, polkovnik John Dorrian, je pojasnil, da bodo dodatni vojaki skupaj s partnerji v Siriji, Sirskimi demokratičnimi silami (vključno s kurdsko milico YPG) in Sirsko arabsko koalicijo, skušali pospešiti izgon sunitskih skrajnežev iz Rake.

Dorrian je zagotovil, da ameriški vojaki ne bodo na prvi bojni črti. "Govorimo o okoli 400 dodatnih vojakih, ki bodo tam ostali začasno," je v telefonskem pogovoru Reutersu potrdil Dorrian in dodal, da je bilo predtem v Siriji že okoli 500 vojakov.

CNN je sicer že pred tem poročal, da se kurdski uporniki pripravljajo na napad na prestolnico samooklicane Islamske države Raka, marinci pa bodo njihovo ofenzivo podprli s topništvom. IS naj bi imel v Raki 4.000 pripadnikov, ki se pripravljajo na obrambo s kopanjem rovov, predorov, miniranjem ulic, cest in zgradb, vse več pa se jih pripravlja na beg iz mesta.

"Odločitve, kdo bo izvedel ofenzivo in kdaj, še ni"

Tiskovni predstavnik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, Ibrahim Kalin, je ob tem poudaril, da se za zdaj še niso dogovorili, kdo bo izvedel operacijo, s katero bodo iz Rake pregnali IS. "Naš načrt je jasen, a pogajanja še potekajo," je dejal Kalin in tako namignil na pogajanja med ZDA, Rusijo in Turčijo.

"Za zdaj ni bilo sprejete še nobene dokončne odločitve glede tega, kako bo izvedena ofenziva na Rako in kdo jo bo izvedel. Kurdski skrajneži naj se umaknejo iz Manbidža in se premaknejo vzhodno od Evfrata, kot so nam obljubili," je še dejal predstavnik turškega predsednika.

T. K. B.