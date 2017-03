Kurdi sporočajo, da jih bodo v Siriji urili Rusi

Moskva pravi, da bo le nadzirala premirje

20. marec 2017 ob 19:50

Damask - MMC RTV SLO/STA

Tiskovni predstavnik kurdske milice YPG Redur Xelil je dejal, da bo kurdske sile v Siriji urila Rusija.

Gre za prvi tovrstni dogovor z borci, ki nadzorujejo večji del severa Sirije. Dogovor sta strani podpisali v nedeljo, veljati pa je začel danes, je povedal Xelil. A v Moskvi so te napovedi že relativizirali in delno zanikali.

Če bo Rusija, sicer zaveznica sirskega predsednika Bašarja al Asada in njegovega režima, res urila kurdske borce, bo s tem najverjetneje precej razjezila Turčijo, ki YPG obravnava kot teroristično organizacijo.

"Podpisan dogovor med našimi enotami in ruskimi silami, ki delujejo v Siriji, pomeni, bo Rusija urila našo vojsko v sodobnih vojaških taktikah. To je prvi tovrstni dogovor, čeprav smo že prej sodelovali z Rusi v Alepu," je dejal Xelil. Xelil je še dodal, da so ruske sile prisotne v vojaškem oporišču v regiji Efrin, ki je ena od treh avtonomnih kantonov pod nadzorom Kurdov na severu Sirije.

V Efrin prišlo 100 ruskih vojakov z oklepniki

O tem je danes sicer poročal tudi dobro obveščeni Sirski observatorij za človekove pravice, ki je navedel, da je na območje pokrajine Efrin prispelo okoli 100 ruskih vojakov z oklepniki in se namestilo v bazi v kraju Kar Jana. "Rusi bodo potem vzpostavili bazo na območju, da bi preprečili konfrontacijo med turško vojsko in kurdskimi silami," je sporočil vodja observatorija Rami Abdel Rahman.

A rusko obrambno ministrstvo je danes tovrstne navedbe zanikalo in zatrdilo, da nimajo nobenih načrtov, da bi vzpostavili kakšno novo vojaško oporišče na ozemlju Sirije. V Moskvi so pojasnili, da so ruski vojaki v pokrajino Efrin prišli, da bi nadzorovali premirje.

YPG je glavni del Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki so sicer primarno zavezniki ZDA v boju proti skrajni Islamski državi na vzhodu države. SDF trenutno oblega džihadistično utrdbo Raka.

A. V.