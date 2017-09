Trump odpravil "Daco", program za zaščito otrok priseljencev

Kongres ima do marca čas za pripravo nove zakonodaje

5. september 2017 ob 19:34

Washington - MMC RTV SLO, STA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ukinila t. i. program Daca, ki ščiti otroke nezakonitih priseljencev pred izgonom iz države in jim omogoči delo in bivanje v ZDA.

Trump je dal kongresu pol leta za pripravo nove zakonodaje, v tem času pa tudi ne bodo izgnali ljudi, ki koristijo ta program. "Ne moremo sprejeti vsakega, ki želi priti sem, tako preprosto je," je ob tem, ko je sporočil ukinitev, povedal ameriški minister za pravosodje Jeff Sessions. Poudaril je, da je Trumpov predhodnik Barack Obama leta 2012 ob sprejetju tega zakona obšel kongres, to odločitev pa je označil za "enostransko dejanje".

Postaviti meje za število imigrantov

"Narod mora postaviti meje, koliko imigrantov bo vsako leto sprejel v državo," je dejal Sessions. Povedal je še, da je ta ukrep privedel do vala otrok brez spremstva v ZDA, številni Američani pa so tako ostali brez dela. Z današnjim dnem so tako pristojne službe prenehale obravnavati nove prošnje. Poleg tega do 5. marca 2018 ne bodo izgnali tistih, ki koristijo ta program. Tisti z veljavnimi dovoljenji bodo lahko v ZDA ostali tudi do leta 2019.

Program ščitil 800.000 t. i. sanjačev

Do marca prihodnje leto ima ameriški kongres tudi čas, da pripravi novo zakonodajo. Kompromis v kongresu glede teme, ki Washington deli že več let, bo sicer težko doseči. Ukinitvi med drugim nasprotujejo tudi republikanci in številni podjetniki iz Silicijeve doline. Program Daca ščiti kakih 800.000 t. i. sanjačev - neregistriranih priseljencev, ki so v ZDA prišli kot otroci oziroma pred 16. letom starosti - pred deportacijo ter jim omogoča, da na podlagi obnovljivih dvoletnih dovoljenj delajo ali študirajo v ZDA.

Trump uresničil predvolilno "obljubo"

Trump je ukinitev programa DACA napovedal že med predvolilno kampanjo, kasneje pa je program postal del razprave o financiranju izgradnje zidu na meji z Mehiko - ene glavnih Trumpovih predvolilnih obljub. Nekateri kongresniki naj bi predlagali, da se Daca ohrani v zameno za kongresno odobritev sredstev za gradnjo zidu.

A. V.