Trump pozval k preiskavi očitkov, da je Obama ukazal prisluškovanje

Trump je obtožil Obamo, ni pa predstavil dokazov

5. marec 2017 ob 17:07,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 18:45

Washington - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je javno obtožil svojega predhodnika Baracka Obamo, da je ukazal prisluškovanje, je ameriški predsednik Donald Trump pozval h kongresni preiskavi teh obtožb.

Trump je namreč na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je Obama ukazal prisluškovanje njegovim telefonom v času predvolilne kampanje, pri čemer ni predstavil nikakršnega dokaza za svojo trditev.

"Grem stavit, da bi lahko dober odvetnik naredil velik primer iz dejstva, da je predsednik Obama oktobra, tik pred volitvami, prisluškoval mojim telefonom!" je na Twitterju v soboto zapisal Trump. "Kako nizko se je predsednik Obama spustil, da je prisluškoval mojim telefonom med zelo svetim volilnim procesom. To je Nixon/Watergate. Grd (ali pokvarjen) fant!" je dodal. Watergate je bil politični škandal leta 1972, zaradi katerega je takratni predsednik Richard Nixon odstopil s položaja.

"Predsednik Donald J. Trump zahteva, kot del preiskave ruskih dejavnosti, da kongresni obveščevalni odbor uporabi svoje zmožnosti in odloči, ali so bile zlorabljene preiskovalne pristojnosti vlade leta 2016," je dejal tiskovni predstavnik Sean Spicer in dodal, da predsednik in Bela hiša zadeve ne bosta več komentirala.

Obama je obtožbe zavrnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njegov tiskovni predstavnik je dejal, da Obama ni nikoli "ukazal nadzora nad katerimkoli ameriškim državljanom".

Clapper zanikal prisluškovanje

Nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti pod Obamovo administracijo James Clapper je že zanikal, da bi Trumpu prisluškovali. "Nobenih prisluškovalnih dejavnosti ni bilo proti predsedniku, takratnemu novoizvoljenemu predsedniku ali ko je bil kandidat ali proti njegovi kampanji," je dejal Clapper.

Prav tako je dejal, da ni vedel za kakršnokoli sodno odredbo za nadzor Trumpovih prostorov, ne more pa govoriti v imenu ostalih pooblaščenih služb v vladi ter državnih ali lokalnih služb. Bivši prvi obveščevalec je še zatrdil, da v obveščevalnem poročilu o ruskem vmešavanju v ameriške volitve ni nobenih dokazov o dogovorih med Trumpovo kampanjo in Moskvo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.