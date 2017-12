Trump pred glasovanjem o resoluciji glede Jeruzalema grozi članicam ZN-ja

Glasovanje ZN-ja o resoluciji proti ameriškemu priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela

20. december 2017 ob 21:36

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je članicam Združenih narodov, ki bodo na izrednem zasedanju glasovale za resolucijo, v kateri bodo ZDA pozvali k umiku razglasitve Jeruzalema za prestolnico Izraela, zagrozil z ukinitvijo finančne pomoči.

"Vzamejo stotine milijonov dolarjev, celo milijarde dolarjev, nato pa glasujejo proti nam. Opazujemo to glasovanje. Naj glasujejo proti nam. Prihranili bomo ogromno. Ni nam mar," je Trump povedal novinarjev v Beli hiši.

V četrtek bo na pobudo arabsko-muslimanskih držav potekalo izredno zasedanje 193 članic ZN-a, na katerem bodo glasovali o resoluciji, v kateri bodo zahtevali, da ZDA prekličejo razglasitev Jeruzalema za izraelsko prestolnico.

V ponedeljek so na glasovanju 15-članskega Varnostnega sveta ZN-a ZDA uporabile veto na tovrstno resolucijo, ki sicer ni omenjala Trumpa ali ZDA, ampak je le izrazila "globoko obžalovanje nedavnih odločitev v zvezi s statusom Jeruzalema".

Ameriška veleposlanica v ZN-u Nikki Haley je v torek članice ZN-a s pismom obvestila, da jo je Trump pozval, naj "poroča o državah, ki so glasovale proti ZDA", svoj namen pa je podkrepila s tvitom, v katerem je sporočila, da si bodo "ZDA zapisovale imena".

Diplomati zagotavljajo, da Trumpovo svarilo sicer ne bo spremenilo večine glasov na zasedanju generalne skupščine, kjer so takšne neposredne grožnje sicer redke.

"Prvo ime na seznamu bo Bolivija"

"Pravica in dolžnost vsake članice je, da izrazi svoje poglede," je sporočil predsednik Generalne skupščine ZN-a Miroslav Lajčak, ki sicer ni želel komentirati Trumpovih izjav. "Prvo ime, ki jo bodo morali zapisati, je Bolivija," je medtem sporočil bolivijski veleposlanik pri ZN-u Sacha Sergio Llorentty Solizz in dodal, da "obžalujejo aroganco in nespoštovanje suverene odločitve držav članic".

Trump je ta mesec nenadoma obrnil desetletja politike ZDA, ko je priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela, kar je povzročilo ogorčenje Palestincev in arabskega sveta ter zaskrbljenost med zahodnimi zaveznicami ZDA. Trump načrtuje tudi preselitev ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Izraelsko zasedbo in priključitev Vzhodnega Jeruzalema leta 1967 so Združeni narodi že takrat označili za nezakonito.

Poteza Haleyjeve kot kupovanje političnih točk

Višji zahodni diplomat je za Reuters v anonimnosti komentiral ravnanje Haleyjeve, za katero meni, da se s svojim ravnanjem v ZN-u poteguje za visok položaj v ameriški politiki v prihodnosti. "Ne bo dobila nobenih glasov v Generalni skupščini ali Varnostnem svetu, vendar bo v ameriški populaciji dobila nekaj glasov," je dejal zahodni diplomat.

J. R.