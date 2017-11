Trump: "Putin je užaljen zaradi obtožb o vmešavanju v ameriške volitve"

Trump in Putin se strinjata, da za Sirijo ne obstaja "vojaška rešitev"

11. november 2017 ob 09:43

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 12:53

Da Nang

Ruski predsednik Vladimir Putin je osebno užaljen zaradi navedb o ruskem vmešavanju v ameriške volitve, je povedal predsednik ZDA Donald Trump po kratkem srečanju ob robu vrha Foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec) v Da Nongu v Vietnamu.

"Samo tolikokrat lahko človeka vprašaš o isti stvari ... rekel je, da se absolutno ni vmešaval v naše volitve," je povedal Trump novinarjem po srečanju na krovu predsednipkega letala Air Force One. "Rekel je, da se ni vmešaval. Rekel je. Še enkrat sem ga vprašal. In mislim, da je bil zelo užaljen zaradi navedb, kar nikakor ni dobro za našo državo."

Putin sam je obtožbe o vmešavanju označil za "absurdne" in "znanstveno fantastiko". "Vse o tako imenovanem ruskem dosjeju v ZDA je manifestacija notranje politične nestabilnosti in internih bojev," je povedal novinarjem.

Navedbe o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve novembra lani, pa tudi v domnevno sodelovanje med Trumpovim taborom in Kremljem, preiskuje ameriško pravosodno ministrstvo, ki je že vložilo obtožnice proti več ključnim zdaj že nekdanjim Trumpovim pomočnikom in sodelavcem.

Skupna izjava o Siriji

Trump in Putin sta sicer na vrhu Apeca na kratko govorila tudi o Siriji in sprejela skupno izjavo, v kateri se strinjata, da za vojno v Siriji ne obstaja "vojaška rešitev". "Predsednika sta se strinjala, da vojna v Siriji nima vojaške rešitve", države pa sta pozvala k okrepitvi humanitarne pomoči za Sirijo, je zapisano v izjavi, objavljeni na spletni strani Kremlja. Izrazila sta tudi spoštovanje "suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti" te države.

Vse v vojno vpletene strani sta pozvala, naj aktivno sodelujejo v mirovnem procesu v Ženevi in podprejo prizadevanja za njegov uspeh. Obenem sta potrdila svojo "odločenost poraziti Islamsko državo".

V zadnjih dneh se je veliko ugibalo o dvostranskem srečanju Trumpa in Putina ob robu vrha Apec - pozornost je bila vanju uprta tudi zaradi zgoraj omenjene vse bolj razmahnjene ameriške preiskave predvolilnih stikov Trumpove ekipe z Rusijo. Voditelja sta si pred kamerami stisnila roki in izmenjala nekaj besed, tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders pa je nazadnje sporočila, da se Trump in Putin v Da Nangu ne bosta posebej sestala, ker da niso mogli uskladiti urnikov. Trump sam je novinarjem med poletom v Hanoj dejal, da sta imela s Putinom v Da Nongu "dva ali tri kratke pogovore".

Severna Koreja kritizira Trumpovo "vojno" turnejo

Medtem pa je Severna Koreja danes kritizirala Trumpovo azijsko turnejo in ga obtožila vojnega hujskaštva. Ob tem je dodala, da bo takšno obnašanje le še spodbudilo Pjongjang pri razvoju jedrskih zmogljivosti. Trump je na svoji azijski turneji med drugim iskal podporo za zaustavitev jedrskega programa Severne Koreje ter pozival regionalne voditelje, naj se združijo v prizadevanjih za to. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je opisal Trumpovo azijsko turnejo kot "obisk vojnega hujskača", ki se želi znebiti severnokorejskih jedrskih zmogljivosti, ki da služijo kot obramba.

Trump je v nagovoru v južnokorejskem parlamentu v sredo posvaril Severno Korejo, naj ne podcenjuje in preizkuša ZDA. Obenem pa je v govoru, v katerem se je obrnil tudi neposredno na severnokorejskega voditelja Kim Džong-una, znova dopustil možnost drugačne poti. Severna Koreja je danes sporočila, da je Trumpova opozorila "ne bodo nikoli prestrašila ali preprečila napredovanja", ampak bodo le še "okrepila njena prizadevanja za dokončanje jedrskega programa".

