Putin v Iran na pogovore o Siriji in ameriških pritiskih

Pogovori tudi o iranskem jedrskem programu

1. november 2017 ob 18:32

Teheran - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin se v Iranu srečuje z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem in azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim. Srečanje poteka dan po zaključku dvodnevnih sirskih mirovnih pogajanj v Astani, ki potekajo pod pokroviteljstvom Rusije, Irana in Turčije.

Voditelji se sestajajo na tristranskem srečanju, Putin pa se bo z iranskim in azerbajdžanskim predsednikom srečal ločeno, so sporočili iz Kremlja.

Putinov obisk v Iranu sledi dvodnevnim mirovnim pogajanjem med sirskima režimom in opozicijo v kazahstanski prestolnici Astana. Na tokratnem sedmem krogu pogajanj so se osredotočili predvsem na podrobnosti o štirih varnih območjih v Siriji oziroma območij brez spopadov v provincah Idlib in Homs, Vzhodni Guti ter na jugu države.

Tako bo prav gotovo ključna tema pogovorov Putina in Rohanija iskanje politične rešitve v Siriji.

"Zelo zadovoljni smo, da naši državi igrata pomembno vlogo pri zagotavljanju miru in stabilnosti v regiji," je povedal Rohani Putinu med uvodnim nagovorom. Ob tem, ko se vojaški boj proti IS-u po osvoboditvi Rake počasi umirja, se je mednarodna pozornost ponovno preusmerila na politično rešitev sedemletnega konflikta. Tako Teheran kot Moskva sicer podpirata režim sirskega predsednika Bašarja al Asada.

Rohani nad Trumpa

Na programu je tudi pogovor o ZDA in trenja Trumpove administracije s Teheranom. Rusija ostro nasprotuje odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ne podpira iranskega jedrskega sporazuma. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bo dogovor vseeno izpolnjen.

Rohani je nedavno dejal, da je ameriška administracija pod Trumpom izgubila vso kredibilnost pri pogajanjih o jedrskem orožju, saj ne spoštuje odločitev predhodne administracije v zvezi z iranskim jedrskim sporazumom.

K. S.